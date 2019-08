Prefectura Naval mantiene este lunes 5 de agosto la búsqueda de los dos pescadores que se embarcaron en Punta Lara y permanecen desaparecidos desde el pasado viernes. Los trabajos se realizan por agua y por aire, luego del reclamo que realizaron a las autoridades los familiares para que no se abandone la búsqueda.

Amadeo Martínez de 38 y Franco Soria de 17 años, fueron vistos por última vez cuando se embarcaron en el Río de La Plata en una lancha en una zona conocida como "Boca Cerrada", en Punta Lara, en el partido de Ensenada, cerca de La Plata. Según informó Prefectura, sospechan que se les rompió el motor y están a la deriva, por lo que gomones, embarcaciones privadas y lanchas y motos de agua participan del operativo. Según publicó el sitio InfoCielo, también se puso a disposición un avión.

"Todavía no hay novedades, los pescadores no aparecen. En este momento está Prefectura buscando y se sumaron lanchas de pescadores, gomones de los guardavidas del municipio y los bomberos voluntarios de Ensenada con sus embarcaciones y hasta el intendente (Mario) Secco que iba al lugar con una lancha privada para sumar a la búsqueda", dijo el secretario de Seguridad y Justicia de esa comuna, Martín Slobodian.

Desesperada búsqueda de dos pescadores desaparecidos el viernes 2 de agosto

El funcinario también explicó que están "buscando, el río es muy grande y la desaparición ocurrió el viernes cerca del mediodía, así que tenemos en el medio demasiado tiempo, se va a seguir buscando hasta que encontremos algo, pero a medida que pasa el tiempo, las expectativas de encontrarlos con vida son cada vez menores".

La madre de Soria detalló que "entraron al río a las 11 y de ahí no sabemos nada más de ellos. Yo me enteré a las 19 que los chicos no aparecían e hicimos la denuncia en la comisaría Segunda de Ensenada".

"No sabemos si usaron alguna salida alternativa", aclaró uno de los rescatistas, aunque esa posibilidad fue perdiendo fuerza a medida que se avanzaba con el operativo. Por lo menos hasta anoche, el objetivo número uno era "encontrar la lancha", con la presunción de que "pudieron quedarse sin motor o con alguna otra complicación", ampliaron los voceros.

DR/FF