Un médico violó la cuarentena en un country de Tucumán y se peleó con los porteros

Un médico fue en bicicleta a visitar a un paciente que vive en un country en la localidad tucumana de Yerba Buena. Al llegar, los porteros del lugar le indicaron que no podía ingresar porque violaba la cuarentena dispuesta por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Lejos de retirarse, el hombre comenzó a insultarlos. La secuencia quedó registrada en un video que de inmediato recorrió las redes sociales. El profesional fue detenido, pero recuperó la libertad y pidió disculpas.

Las imágenes fueron publicadas en la página de Facebook Vecinos de Yerba Buena y allí se puede escuchar a los porteros del country Los Azahares advertirle al hombre, identificado como Ernesto Prebisch, que no podía seguir su camino. En ese momento, el profesional reaccionó de manera violenta y les espetó: "Tu viejo se va a cagar de hambre boludo, ¿vos no sabés quién soy? Yo soy médico de la Policía".

Ante esto, uno de los porteros le indicó: "Vos llegás y tenés que hablar con educación, porque a mi me enseñaron educación, váyase afuera". A lo que el médico replicó ofuscado: "No me voy un pingo, me importa nada lo que digan, ustedes avisen que yo he venido así entro. Voy a entrar como se me cante el pingo, ¿quién sos vos para correrme a mi?". La escena llegó a los grupos de Facebook y también fue compartida vía WhatsApp, lo que generó un fuerte repudio.

Su explicación. Ante la repercusión que tuvo el episodio, Prebisch se disculpó y explicó: "Fui a ver un paciente, que vive en ese country. En la portería me dicen si tenía identificación y ahí comenzó al discusión. Cometí dos errores: salir y, después, pelearme", según consignó el medio local La Gaceta.

Además indicó que suele ir a visitar a ese paciente y que incluso llevaba la medicación en el bolsillo para dejarle. "Decidí ir en la bicicleta porque soy cardíaco. Tal vez si iba en el auto, como lo hago a menudo, no pasaba esto", agregó.

El médico fue demorado durante casi una hora y se le inició una causa por supuesta violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, los cuales estiman sanciones para quienes incumplan con la cuarentena. También le quitaron la bicicleta por cinco días.

