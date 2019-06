Martín Yeza, intendente de Pinamar: "Massa quería volver hace rato al kirchnerismo"

Carla Villalba y Rosa Rivarola

Martín Yeza, el intendente de Pinamar por Cambiemos, dio una entrevista a los alumnos de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil. El político habló sobre el escenario electoral bonaerense -“la elección va a ser reñida, pero el Gobierno va a ganar”- y opinó sobre el regreso de Sergio Massa al kirchnerismo: “Hace rato quería volver”. Yeza, que también es presidente de “La Generación”, el semillero de jóvenes políticos del PRO, dio su versión sobre la decisión de Aníbal Fernández de presentarse a consejero en Pinamar: “Es digno de un relato de García Márquez”.

- ¿Qué sensación le produjo enterarse que Aníbal Fernández va a ir como candidato a concejal?

- Me parece que rompió todos los esquemas. La verdad que si en 2015 me decían que el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, al que “Heidi” no iba a poder ganarle, iba a terminar siendo candidato a primer concejal en Pinamar, hubiese parecido más digno de un relato de García Márquez. Aníbal, en Pinamar, fideliza al cien por ciento los votos de su partido. Uno de cada dos kirchneristas en Pinamar tiene una muy buena imagen de nuestra gestión, pero con Fernández en la fórmula es como que le bajen a Iniesta del Barcelona (Messi sería Cristina obviamente). Yo elijo creerle a él, que Pinamar es el lugar que eligió para retirarse.

- ¿Cómo ve el escenario electoral bonaerense para Cambiemos?

- Estuve con María Eugenia (Vidal) hace una semana, la vi muy bien. Hubiese imaginado que la iba a ver tensa pero la vi enérgica, sagaz, inteligente. Los resultados de las encuestas te dan, como dicen los consultores políticos, una “foto” pero las campañas terminan siendo importantes. Fijense la dinámica política que generó Cristina Kirchner presentando su libro “Sinceramente”. La ciudadanía es más dinámica, juega el oficialismo, juega la oposición. Les doy un ejemplo: hay un partido vecinal en Pinamar que se llama “Propin” y posiblemente ellos disputen una parte del electorado natural de Cambiemos en mi ciudad. ¿Qué pasaría si Propin se va con el Frente Para la Victoria? ¿Sus votos se irían para el kirchnerismo? Sin ser experto en el tema diría que posiblemente eso no pase. Una dinámica parecida va a ocurrir con Sergio Massa, y creo que él lo sabe, pero sencillamente hace rato que quería volver. En la Provincia la elección va a ser reñida, pero finalmente Cambiemos va a terminar ganando, tanto en las primarias como en las generales y eso, a su vez, se va a traducir en la victoria de Mauricio Macri.

- Usted está al frente de “La Generación”. ¿Cuál es el sentido de esta agrupación?

- En estos días dejo de ser el presidente de La Generación, habrá una presidenta. La agrupación nace porque en el PRO no se podía hacer política sin pedir permiso, veíamos que el partido en general no se reunía a niveles locales ni provinciales, salvo algunas “bajaditas” de línea y demás, y sencillamente decidimos diseñar nuestro espacio. Lo cómodo para nosotros hubiera sido decir que no se podía hacer política, que es un comentario común que se puede escuchar hoy en Cambiemos, sobre todo en el radicalismo, donde se dice “falta hacer política”, ¡entonces que la hagan! Había un espacio que estaba desocupado, y como dice la frase: el lugar de poder que no se ocupa lo va a ocupar otro. La Generación se va a convertir en el recambio natural del PRO en los siguientes años.

- En su ciudad, la oposición lo denunció por malversación de fondos de caudales públicos. ¿Qué sucedió con la causa?

- Esa denuncia la realizaron el concejal Gregorio Estanga y el diputado Rodolfo Tailhade. Fui sobreseído en seis meses con confirmación de Cámara, ellos apelaron y fue confirmado el sobreseimiento.

- ¿Cómo es la dualidad de tener que preparar el camino de la reelección y al mismo tiempo no descuidar la gestión?

- Cuando uno es gobierno tiene la particularidad de que puede basar su gestión en hechos, y una campaña básicamente consiste en emitir mensajes de una manera más amplificada, algo que yo hago todos los días. Además hay una ciudadanía más receptiva, ya que se acerca el momento electoral. Te diría que mi trabajo es prácticamente el mismo, no existe una dualidad en nuestra forma de trabajar, el sesgo negativo podría ser que todo el tiempo estamos haciendo campaña, pero paralelamente lo positivo sería que nunca dejamos de estar cerca de los vecinos.





- ¿En Pinamar ya están preparando la temporada?

- Cuando nosotros asumimos hicimos un cambio de paradigma con asesoramiento internacional, y se trabajó en el concepto de diseñar la mejor ciudad posible para los ciudadanos, con buenas veredas, buenos espacios públicos, transporte público más digno. Estas variables son las convierten a una ciudad en la que no sólo quieren vivir los ciudadanos sino que también les interesa a los turistas. Así que la ciudad y la temporada se preparan todo el año, se trabajan todo el año.

- ¿Están organizando un festival que puede llegar a generar polémica?

- Yo pienso que sí, es un festival erótico. Cabe aclarar que no es pornográfico sino erótico. Es una actividad que estamos trabajando con la Embajada de Francia, acompañada de una muestra de lencería erótica, acompañado por gastronomía, chocolates y vinos. Se va a realizar en hoteles que tienen sala de cine propia. Lo que busca este festival es plantear un reencuentro de la pareja.



(*) Alumnas de primer año de la Escuela de Comunicación de Perfil.