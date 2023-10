Los restaurantes de lujo no suelen asociarse con gritos, golpes, discusiones y escenas violentas. Sin embargo, la excepción se presentó en Kansas, un reconocido local gastronómico de zona norte, donde los clientes presenciaron un fuerte momento luego de que una mujer descubriera a quien sería, o habría sido, su pareja junto a otra persona.

Durante la noche, una mujer irrumpió en el lugar y se encontró a su supuesta pareja en plena cita con una chica, ante lo que comenzó a gritar e insultar, visiblemente alterada. "¡Ridículo!", despotricó contra el hombre mientras lo golpeaba para luego dirigirse a la mujer que estaba con él: "¿Te contó las veces que me pegó?".

"¿Le contaste a ella o le estás vendiendo mier* como a mi?", le cuestionó al hombre, quien intentaba defenderse del ataque mientras en el lugar volaban platos y vasos como consecuencia del forcejeo. Luego, volvió a dirigirse a la joven que lo acompañaba y le propuso: "Sentate que te cuento lo que estás conociendo, una mier* de ser humano".

La violenta escena fue registrada por uno de los clientes del restaurante, el usuario de X (ex Twitter) @elmauro1, quien presenció la situación sorprendido al igual que todos los comensales presentes que vieron como la mujer le propinaba una seguidilla de golpes e insultos al presunto infiel.

Sin embargo, la otra mujer implicada en la historia, quien fue señalada de ser la "tercera en discordia", relató en sus redes sociales su versión y le dio visibilidad a la otra cara de la pelea a través de un hilo de X que ilustró con memes para ponerle humor a la situación.

"Pedí conocer a alguien espectacular, solo que me olvidé de especificar que venga sin la ex tóxica. Anoche estuve en Kansas y pasaron cosas…", arrancó, para darle paso a la historia.

Antes de empezar adjuntó la imagen en broma de una carta documento y remarcó: "Primera cosa que voy a aclarar: no salí, salgo o saldré jamás con casados. Así que los que andan diciendo que soy la amante se les viene esta".

"Post relación de 7 años venía muy cansada de citas fallidas: tipos que nada que ver conmigo (entre bandidos, chamulleros, egocéntricos y otros atributos más). Además, estaba totalmente negada a negociar mi vara para empezar a salir con alguien", detalló en principio para darle contexto a la historia.

Luego, detalló que su "amiga matchmaker de con-fian-za" insistió en presentarle a un hombre de su entorno a quien definió como "buena persona, copado, divorciado" y que vivía cerca de su casa, por lo que la chica aceptó. "Entre idas y venidas (que fueron varias), concretamos la primera cita y pegamos la mejor de las ondas. Listo, dije!", expresó.

"Todo venía hermosamente bien hasta anoche, que elegí al azar el restaurante en cuestión", explicó la joven, dando el pie para relatar cómo fue realmente el conflicto: "Estábamos terminando de comer cuando de la nada aparece una mina con cara de endemoniada y lo agarra a bifes mientras le gritaba todo tipo de improperios".

Así, continuó: "Siguió conmigo. Sí chicos, me agarró a mí también a los bifes (totalmente desprevenida terminé en el piso). Cuando me levanto, paso por encima de la banqueta de la que me tiró y retrocedo. Estaba en shock por el nivel de violencia de una mina que no paraba de pegarle al tipo que según ella, la fajaba".

"Cuando ella dice: ¿Querés que te cuente las veces que me fajó? Yo le contesto: viendo la clase de persona que sos, no me interesa escuchar nada. Se estaba viniendo encima mío con una copa, él la ataja y la desquiciada le rompe la copa en la cabeza", detalló en referencia al breve video que comenzó a circular en redes.

Al respecto, agregó: "Entiendo en términos generales que ella siempre fue la agresiva (amigos en común dan fe). Aparte, ¿QUÉ MINA QUE ALGUNA VEZ FUE VÍCTIMA DE VIOLENCIA VA EN BUSCA DE SU EX PARA PEGARLE Y NO CONTENTA CON ESO AGREDE A LA MINA CON LA QUE ESTÁ SALIENDO?".

La joven relató que tras el "episodio nefasto", los empleados del restaurante lograron agarrar a la mujer y sacarla del lugar. Ella y su acompañante fueron a hacer la denuncia a la comisaría "con la ropa bañada en Aperol y la poca dignidad que quedaba".

