Agustín Sullivan sobre Coqueluche: "Está vigente porque es sobre los vínculos familiares"

Desde el pasado 16 de agosto se representa en el Multiteatro Comafi (Av. Corrientes 1283, CABA) Coqueluche, la obra que estrenaron en 1971 Thelma Biral y Niní Marshall y que ahora volvió remozada de la mano de José María Muscari. Una comedia sobre las relaciones filiales que tiene un gran elenco encabezado por la deliciosa Betiana Blum, acompañada por Mónica Villa, Julieta Poggio, Mario Guerci y Agustín Sullivan.

Este último fue el encargado de develar el proceso de construcción, atemporal, de esta propuesta de un innovador del teatro como es Muscari y contó cómo le llegó la invitación a sumarse al elenco: “Ya estaban todos elegidos y José María me propuso el personaje del hijo de Betiana, un honor para mí. Es muy interesante de construir físicamente y por su forma de pensar. Cuando un personaje más distinto a mí, cuanto más tengo que construir, más me gusta hacerlo. Pero tenía problemas de agenda porque estaba terminando de grabar una serie y ahora empecé con otra. Por suerte pudimos coordinar todo. Leí la obra y me encantó, me cerró por todos lados. Toda la gente del elenco es muy buena onda, muy alegre; entramos con comunión muy fácil desde la alegría y el compañerismo. Me encantó ya desde la primera lectura. La gente se divierte mucho cuando viene al teatro. Me hizo mucha ilusión este personaje”.

Vivo Perfil – ¿Cómo lográs compaginar este trabajo con el de las grabaciones?

Agustín Sullivan - Grabo todo el día hasta las 5 de la tarde y de ahí me voy en un auto directo al teatro. Y estamos metiendo doble función de Coqueluche, y llenando gracias a Dios y a la gente le gusta mucho. Nos pueden ver a las 19.30 y a las 21.30. Estoy feliz y agradecido. A l anoche, cuando llego a mi casa, estudio las escenas del día siguiente de la serie y me desmayo profundo hasta la otra mañana.

VP – Pese a ser de los ’70, ¿el texto tiene vigencia?

AS- La historia es de aquella época y hay algunas cosas que Muscari aggionó a estos tiempos, aunque decidió que la obra fuera atemporal. Se ve mucho su mano en la puesta, en el código actoral, en la estética, en la música que el eligió. Y como es sobre vínculos, que es la temática que más me interesa tratar, algo que no termina de fluir: un hijo que le reclama algo a la madre y ella a él. En verdad lo que se están reclamando es amor y por eso creo que resiste el paso del tiempo, no solo por la puesta de Muscari que es buenísima y tiene mucha personalidad y originalidad, sino por los temas que la obra toca dentro esta comedia liviana que la gente va a divertirse, a pasar un lindo momento y también a sentirse identificada. Tenemos público de todas las edades, desde niños a adultos de 90.

Y antes de despedirse, el actor al que conocimos por su composición de Sandro, reveló que el productor Tomás Rottemberg les contó, durante la primera lectora de la pieza, que Coqueluche se estrenó en esa misma sala, antes de que se llamara Multiteatro: “Fue fuertísimo y hermoso. La verdad es que cada personaje es muy distinto entre sí y nos llevamos todos muy bien. Somos un hermoso grupo, algo que es fundamental creo que todo funcione”.

Las representaciones son de miércoles a domingo y acá podés encontrar más info sobre las entradas.