Mariano Stolkiner: "El Malentendido está basada en una historia policial real"

Este sábado 4 de noviembre se estrena en El Cultural San Martín El Malentendido, un texto de Albert Camus en adaptación libre de Natalia Villamil y con dirección de Mariano Stolkiner. En conversación vía Zoom con el experimentado Stolkiner, averiguamos por qué tiene vigencia este texto que es inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial: "Lo elegí, primero, porque fue escrito por Camus, que es mi filoproser -explica-. Lo conocí siendo un adolescente fanático de The Cure, banda que se había inspirado en su libro El Extranjero para una canción. Y leerlo me cambió la vida. Todas las variantes de interés que nos plantea, de cómo mirar nuestra existencia, no pierden vigencia porque toca la esencia de nuestra conformación humana, como seres individuales y sociales. En esta adaptación, que aunque es libre respeta la estructura dramática, se tomaron decisiones que actualizaron el texto y lo trajeron a nuestro presente. A partir de ahí empieza a resonar con otras cuestiones de cómo son nuestros vínculos humanos y las posibilidades que nos deja este mundo en el que vivimos. Además está planteado como un thriller, ya que El Malentendido está basada en una historia policial real".

En la trama, madre e hija viven recluidas en un pueblo del sur regentando una pensión para viajeros de paso. La madre, en algún momento de su vida, había tomado la decisión de instalarse ahí escapando de acontecimientos oscuros a los que había sido expuesta en su pasado. Para la hija ese pueblo es un lugar de hastío del cual sólo piensa en huirm para lo cual necesita dinero y empieza a robarles a los huéspedes. Esta práctica se va intensificando, involucra a la madre y algunas de sus víctimas llegan a ser asesinadas. Hasta que llega Juan a la pensión, quien fue separado de su madre al nacer. Al descubrirlo decide ir al encuentro de su madre biológica sin develar su identidad. Se aloja como un huésped más, esperando el momento oportuno para presentarse, pero podría llegar a convertirse en la víctima perfecta.

Con Raquel Ameri, Antonella Costa, Leonardo Saggese, Marta Haller y Pablo Rinaldi, y estreno programado para este sábado en El Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA), el director asegura que quien vaya a ver la obra "va salir más que satisfecho porque se va a encontrar con el trabajo que hizo Gabriela Gardelics sobre la escenografía, preciosa, acompañada por un trabajo lumínico de Ricardo Sica muy bueno. Es verdad que trabajar en el Centro Cultural San Martín no es muy distinto a hacerlo en el marco del teatro independiente. Pero no van a ver pobreza sino una obra que es contundente visual y sonoramente. Y con un grupo de actores de cuyo trabajo estoy orgulloso. Y eso tiene que ver con un proceso de gran dificultad: el arte nace del vacío. No trabajo con un preconcepto, una idea cerrada de lo que tiene que ser una obra; ese vacío presenta un grado de dificultad en el que no sé hacia adónde vamos a ir. Si bien tengo mucha experiencia, la incertidumbre siempre está presente. En el camino de los ensayos es donde se encuentra la obra, y la mayor dificultad es trabajar con lo que uno ya tiene y lo que espera como respuesta, algo que salgo a buscar en los ensayos. Es un trabajo complejo pero viendo el resutlado, estoy más que satisfecho. Esa dificultad se pudo superar gracias a un equipo maravilloso de 15 personas involucradas, sumado al aporte de la gente del Cutlural. Es un lindo desafío. Hay algo que es muy potente. Ya lo van a ver".

Y finaliza Mariano: "Camus tenía una mirada derrotista de la existencia, la propia muerte que nos va a llegar a todos. Pero en el proceso teatral y las sorpresas que van apareciendo en el proceso, es lo que más me gusta hacer. Es lo que me sirve para escaparle a un mundo que es complicado. A mí el teatro me permite, mientas me ocupo de esto, más allá de los problemas personales, sociales, mundiales y de saber que algún día todo va a terminar para mi, vivo el presente con una enorme pasión y satisfacción por hacer este trabajo. Es uno de mis dos sostenes, junto con mi hija".

Parte de ese equipo son Ignacio Stolkiner en diseño sonoro, Gardelics también diseñó el vestuario; Nicolas Pauls, Martín Canziani y Juan Diego Motecof hicieron las versiones musicales que además tuvo mezcla de sonido en canciones: Victor Silione y coreografía de Sofía Rypka.

Las funciones serán los sábados a las 21 y los domingos a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.