Según Gastón Vietto, Wasabi pone en primer plano temas tabú para dejar al público pensando

"Es el cumpleaños de Willy (un reconocido jugador de fútbol) y lo celebra junto a Bárbara, su novia (ex modelo y actriz) y su grupo de amigos: Federico y Carolina (una pareja elitista, snob y perfeccionista), y Marina y Damián (más rutinarios, de clase media y padres de gemelos). Entre brindis y piezas de sushi, un juego los invita a plantearse preguntas que nadie se atreve a hacer en voz alta y revelar verdades. La noche se verá interrumpida por la presencia de un médium que, en una alocada sesión de espiritismo, hará que los fantasmas del pasado, traigan aún más interrogantes. La noche se pondrá picante y no por el Wasabi, cuando descubran que nada es lo que parece". Así está presentada la interesante Wasabi, obra escrita y protagonizada por Mechi Bove, junto a quien trabajan Dan Breitman, Nacho Di Marco, Luly Drozdek, Daniel Pacheco, Manu Viale y Gastón Vietto, dirigidos por Diego Ramos.

Con funciones los martes a las 20 en la Sala Picasso del Paseo La Plaza, está teniendo una importante repercusión desde su estreno a comienzos de octubre. "La gente se ríe porque en la obra pasa de todo un poco -explica Vietto en conversación vía Zoom- y me gusta porque cada público es diferente. Uno, como actor, a veces tiene mañas y piensa que en ciertos momentos algo puede dar risa o hacer que se los espectadores se queden pensando. Lo bueno de esta historia es que genera muchos temas pero cada función es totalmente diferente, cada público tiene su empatía con determinadas situaciones y eso nos pone a prueba a nosotros como actores. Ellos se entregan a esta historia nueva de muy buena manera. Y es increíble porque hay un rango de edad muy amplio: gente que viene porque nos sigue en redes sociales o al Pasero La Plaza. Pero hay muchos que van a Manduca, la calle gastronómica que está hermosa, llegan temprano, ven qué onda y se mandan. Tenemos un público variado en edades, algunos más cercanos a la mía, más chicos o grandes, parejas, grupos de amigos; es muy muy variado. Y eso me encantó, porque les damos temas que terminan siendo para debatir, algunos tabú de los que aquí sí hablamos. Te deja pensando, aporta un mensaje desde el lado que quieras".

En la trama Barbie, que es la anfitriona, "propone un juego que termina siempre un poco picante. A partir de ahí se empiezan a ver un montón de facetas de los personajes y aparecen preguntas que, a la hora de contestar, se va armando una linda batahola de cruces, encontronazos, cosas profundas y de alto voltaje. Es muy interesante esta comedia dramática", agrega Gastón, quien encarna a Federico formando pareja con Manu Viale, un perfeccionista. Y así revela cómo fue la construcción de su personaje:

"En mayor o menor medida, los personajes se parecen a uno. En mi caso tuve que buscar cosas antagónicas mías porque él es más altanero. Federico es muy perfeccionista, muy extremista; peca por intentar ser mejor en todo, por querer siempre más. A veces aporta y otras decís. 'A este muchacho lo quiero lejos'. Y a mitad de la obra aparece el personaje de Dan Breitman, que viene a aportar mucho y con el que se muestra todo, como un tsunami que deja todo a la luz. Dan es increíble, tiene unos tiempos que son realmente increible lo que hace cómo se deja llevar en escena, la capacidad que tiene para marcar los tiempos es letal; maneja mucha efervescencia, mucho calor en la sala, y la gente lo entiende y responde bien", explica.

Así que será una buena experiencia ver esta propuesta que tiene condimentos para sentirse identificado y, por qué no, debatir sobre lo viste en el escenario. Además del elenco y el director, toman parte importante de esta propuesta los responsables del diseño de arte Lola Rodríguez, el maquillaje de Rana Makeup, la producción asociada de Poncho Teatro - Dos Fuegos y finalmente la producción general de Geluk y Plap Producciones. Encontrá acá más info sobre las entradas.