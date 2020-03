Ante la expansión del coronavirus, suspenden la repatriación y restringen el cruce por tierra

por Mariano Beldyk

Minutos después de que el presidente Alberto Fernández anunciara que se suspenderían los vuelos de repatriación y se restringiría el acceso terrestre, los chats de whatsapp explotaron. No solo los de familias, amigos, conocidos y solidarios de las redes sociales con los 15 mil argentinos que siguen varados en el exterior. También los de los cónsules que llevan adelante la tarea de contenerlos con los escasos recursos disponibles.

No está claro todavía hasta cuándo volarán los aviones dispuestos por Aerolíneas Argentinas y otras empresas extranjeras que se sumaron al operativo retorno aprovechando, muchas de ellas, para repatriar sus propios nacionales. En Cancillería aseguran que todos los vuelos que ya habían sido autorizados, cumplirán su itinerario. No así el resto que fue programado pero que no contaba aún con el aval final. Respecto a los pasos terrestres, es posible que la orden entre en vigor con mayor velocidad.

De movida, se esperan para mañana dos vuelos desde Madrid, uno de ellos de Aerolíneas y otro de Iberia. También se había anunciado uno de la firma de bandera local desde Miami y otro para el viernes, desde la misma ciudad. Son los últimos que figuran en el cronograma público de la compañía que hace días no define nuevos destinos.

"Nosotros por ahora hemos decidido no ingresar más gente. Por lo tanto le he instruido hoy al canciller para que le ayude con recursos a los que están en el exterior hasta que podamos ordenar este tema", dijo hoy el Presidente en una entrevista en el programa Cortá por Lozano. "En lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que quedar esperando el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos".

Asimismo, Fernández remarcó que el aeropuerto de Ezeiza no se cerraría, tan solo no se autorizarían, de momento, más vuelos. Aunque puntualizó que se daría prioridad "al ingreso de los mayores de 65 años que son los que más riesgo tienen", sin dejar en claro cómo funcionará esta excepción a futuro, ya que en el armado de listas para los vuelos especiales ya se ponderaba esta urgencia. "El resto esperen un poco, ya los iremos a socorrer cuando el riesgo argentino sea manejable", concluyó.

Consultados en Cancillería respecto a si se destinarán más recursos para la atención de los cerca de quince mil varados que se encuentran repartidos por diversos puntos del mapa, la respuesta fue que se estaba trabajando en el tema, sin brindar mayores detalles. Tampoco desde el Ministerio del Interior quisieron ser más específicos en cuanto a la decisión de restringir los ingresos por vía terrestre hasta tanto se publique la medida en el Boletín Oficial.

"Acabamos de enterarnos con mucha desazón, de que el Presidente informó que no van a dejar entrar más argentinos desde el exterior, abandonándonos a nuestra suerte, sin un peso, ya que llevamos 11 días más que no estaban en el presupuesto de nadie", se lamentó Ramiro, uno de los argentinos que se encuentra en Cuzco. Su caso es uno de los miles que se difunden a diario por las redes sociales aunque allí en Perú, regidos por un toque de queda, los varados en aquella ciudad ni siquiera pudieron alcanzar el aeropuerto en Lima al que arribó Aerolíneas de forma limitada.

En la Cancillería tienen en estudio una serie de medidas para aliviar la situación de urgencia que viven los argentinos que no pudieron retornar al país y que deberán permanecer lejos de casa durante un tiempo indefinido. Por caso, se habló de la posibilidad de negociar con los bancos para ampliar los cupos de las tarjetas de crédito o abrir préstamos desde el Banco Nación. También se habla de la posibilidad de solicitar a las Cancillerías respectivas una mano con el hospedaje de quienes ya no puedan afrontar el costo en inmuebles públicos. Son todas ideas que le acercaron a Alberto y sobre las que mañana avanzarán con mayores precisiones.

Desde que estalló la pandemia y las fronteras empezaron a cerrarse, algunos consulados comenzaron a utilizar recursos propios para solventar casos urgentes de alojamiento y medicamentos —principalmente, alcohol en gel y paracetamol—, incluso alimentos, en determinadas situaciones. La preocupación giraba, en estas horas posteriores al anuncio, en la imposibilidad de cubrir estos gastos por un tiempo prolongado dado que la mayor parte de los argentinos en el extranjero agotaron —o están a punto de hacerlo— sus presupuestos en pasajes cancelados y una estadía que se extendió más de lo esperado.

Cada misión cuenta con los llamados "fondos indisponibles" que surgen de la recaudación que los propios consulados realizan a partir del abono de diversos trámites, como ser visas o pasaportes. No obstante, es una fuente limitada de dinero a la que solo pueden acceder con autorización previa. Luego del anuncio, los chats de los cónsules explotaban de dudas respecto a cómo actuar una vez que se oficialice la orden y hasta tanto Cancillería disponga o no de más recursos especiales para atender la emergencia.