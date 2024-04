El estado de Texas es uno de los lugares predilectos para poder ver el eclipse solar total de 2024 que ocurrirá hoy, lunes 8 de abril.

La excusa del evento astronómico fue perfecta para la organización del Festival Texas Eclipse, que empezó el viernes y finalizará el martes.

El evento de música electrónica convocó a cientos de artistas del género en el rancho Reveille, ubicado condado de Burnet.

Los organizadores prometían a los asistentes diversión y momentos inolvidables. Sin dudas, el evento será recordado por muchos de ellos, pero por las razones equivocadas.

Las quejas de los participantes del evento: "No tenemos agua potable"

La experiencia de acampar en el Texas Eclipse, ha sido para los asistentes una vivencia desagradable. En redes sociales, se han viralizado quejas en las cuales manifiestan la falta de servicios básicos y acusando al promotor Disco Donnie.

En Twitter (actualmente X) los asistentes indignados se manifestaron inmediatamente señalando que hay personas que estuvieron varadas durante 12 horas con perros registrando cada coche. Además, se quejan de la falta de acceso a baños o duchas después de las 7 PM y la falta señalización clara, con un mapa del festival que daba indicaciones erradas.

En un post realizado por Reddit titularon "La peor experiencia de acampada de la historia, el peor recinto de la historia". En este post describen que el camping se encuentra cubierto de rocas y se debe realizar una caminata de una hora desde el lugar en el que duermen hasta el punto en el que están los escenarios del festival.

A su vez, manifiestan que hay "tanto polvo que a la gente le salen "mocos de barro" incluso llevando máscaras". También denuncian que no hay agua embotellada, porque el evento prefirió el suministro de latas de Liquid Death, que una vez abiertas no se pueden volver a cerrar.

El autor del post manifiesta que "la caminata de más de una hora hasta el festival no tiene señales ni guía de ningún tipo y a veces no hay un camino claro, por lo que se camina por zonas llenas de cactus, escribe la persona. Nuestro baño más cercano estaba a 20 minutos y no tenemos agua potable".

En la misma red, otro usuario escribió: "Parece que el Eclipse de Texas se está convirtiendo en una situación Fyre", haciendo referencia a la estafa del festival de lujo que fue documentado por Netflix.

Respecto cómo estan los artistas del evento toda esta situación, la publicación narra que "los que se quedan no tienen dónde dormir. He visto a un par de ellos tan disgustados que están posteando sobre ello".

Así mismo subraya la problemática de la sobreventa: "De alguna manera se las han arreglado para sobre vender las caravanas con electricidad en 400 plazas, así que la gente se está quedando sin comida".

A toda esta terrible situación, se suma la posibilidad de lluvia en el condado, lo que imposibilitaría a los asistentes ver el eclipse.

La palabra de los organizadores del Festival del Eclipse de Texas

Utilizando las redes sociales oficiales, los organizadores del festival de fiesta electrónica reconocieron la queja de las personas que acampaban en el predio. "¡Cazadores! Nos comprometemos a mejorar vuestra experiencia en el Eclipse de Texas.

Nuestros equipos están abordando activamente sus preocupaciones, incluyendo la adición de más estaciones de agua, señalización en las zonas de acampada, y lanzaderas desde el camping Over Yonder a la estación Skylab. También habrá mapas gratuitos en papel en las entradas", afirman en el comunicado.