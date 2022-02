Le hackearon el WhatsApp a un legislador del Frente de Todos: lograron sacarle $1 millón a un contacto

Cada vez son más las estafas virtuales a través del hackeo de redes sociales y la política no está ajena. Tras el engaño que sufrió el diputado nacional Facundo Suárez Lastra (UCR) días atrás cuando se hicieron pasar por él y pidieron dinero a sus contactos, ahora la víctima fue un colega suyo del Frente de Todos: Rubén Eslaiman denunció el mismo delito y aseguró que lograron sacarle un millón de pesos a uno de sus contactos.

La información fue confirmada por Eslaiman, que es vicepresidente III de la Cámara de Diputados bonaerense y responde al sector de Sergio Massa.

Facundo Suárez Lastra fue víctima de una estafa virtual similar a la que vivió Moldavsky

De acuerdo a su relato, después de varios intentos de ingreso a sus redes, que comenzó a detectar en enero, en los últimos días detectó el hackeo. Por WhatsApp, los estafadores lograron pedirle a uno de sus contactos que transfiera un millón de pesos a una cuenta fantasma con la excusa de que supuestamente el diputado estaba en una emergencia.

La estafa ocurrió este lunes y una vez que Eslaiman se dio cuenta, comenzó una cruzada para alertar a sus allegados. Por eso se puso en contacto y avisó que los estafadores escribían en su nombre y decían que había cambiado el celular, lo que no era cierto.

Estafa virtual: la denuncia de Eslaiman

Además de los intentos por vía privada, el diputado recurrió a sus redes para alertar a sus seguidores que había sido víctima de la estafa virtual.

"Urgente lean por favor. Hola amigas y amigos, me terminan de hackear el WhatsApp, Instagram y Twitter. Se comunican a mis contactos, le dicen que cambié el número y luego le piden dinero. No soy yo el que les escribe, gracias", lanzó en tono desesperado a través de Twitter.

Una vez que logró avisar, el funcionario legislativo fue hasta la sede del Área de Ciberdelitos de la Policía Bonaerense, quienes ya comenzaron una investigación para establecer el hecho. En esa sede relató que también detectó que los estafadores pedían dólares a sus contactos.

Roberto Moldavsky habló de la estafa que sufrió: "No dormí en toda la noche, me sentí un boludo"

“Al hackear mi WhatsApp le escriben a todos mis contactos desde otro teléfono y le piden dinero o que quieren cambiar dólares. Hay gente que entra y le hace un giro. Ahora estoy haciendo la denuncia en la policía de la provincia de Buenos Aires”, contó el diputado Eslaiman al sitio Diputados Bonaerenses.

Hola Amigas y Amigos me terminan de hackear el Wats App, Instagram y Twitter se comunican a mis contactos le dicen que cambie el número y luego le piden dinero, no soy yo el que les escribe, gracias!!!!! — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) February 15, 2022

Ese mensaje de los estafadores llegó a altos funcionarios del Frente de Todos y también de otros partidos.

Últimos antecedentes de estafa

Como se mencionó, el caso más llamativo de los últimos días lo sufrió el cómico Roberto Moldavsky, quien relató en un video lo que le pasó.

“Quiero contarles algo que no es tan gracioso, más bien lo contrario. El otro día recibí un WhatsApp por el tema de que me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico, que me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra", relató.

En su publicación, agregó: "Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail".

Alertan por un fraude que circula por Whatsapp relacionado con la App CuidAr

Pero no fue el único, también se le sumó el diputado Facundo Suárez Lastra. A sus contactos les escribían para pedir una transferencia a una cuenta y que "más tardar a las 16" lo devolvían.

El exlegislador porteño Guillermo Suárez compartió en su cuenta de Twitter los chats que mantuvo el hacker de Suárez Lastra con él, en el que se le solicitaba realizar una transferencia bancaria. Sin embargo, como ya había tomado conocimiento de la situación, no cayó en el engaño.

