La NASA reprogramó el despegue del Artemis I para este sábado

Luego de que sufriera un aplazamiento en el despegue, producto de “un problema de sangrado del motor” en la mañana del lunes, Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis 1 en la NASA anunció que intentarán lanzar el cohete nuevamente el día sábado. Cabe recordar que, si el lanzamiento no puede realizarse ese día, aún queda una oportunidad de reserva, prevista para el 5 de septiembre.

We're now targeting Saturday, Sept. 3 for the launch of the #Artemis I flight test around the Moon. The two-hour launch window opens at 2:17 p.m. ET (18:17 UTC). pic.twitter.com/MxwdcKHGdd