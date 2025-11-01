La tapa del Diario PERFIL del sábado 1° de noviembre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.082 del Diario PERFIL, de este sábado 1° de noviembre de 2025, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Recambio en Gobierno. Mientras Javier Milei y Mauricio Macri cumplían el rito de las milanesas, hubo enroque en la Jefatura de Gabinete. Se fue también el ministro del Interior. ¿Se empodera Santiago Caputo?

CFK culpa a Kicillof por la derrota y cruje el peronismo. Una carta pública de la expresidenta “desde San José 1111”, en la que considera que el haber perdido las elecciones es responsabilidad del gobernador de la PBA, avivó una línea de reproches cruzados que acrecentó la lucha por el liderazgo. Malestar de los intendentes y un “todos unidos” en duda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Santilli 2027. Luego de su triunfo, el dirigente ya se ve como futuro gobernador.

Taiana explicó por qué perdió en PBA. Rompió el silencio en ‘Modo Fontevecchia’.

La compra de dólares previa a las elecciones fue la mayor desde el año 2002.

CGT. La reforma laboral pone a la cúpula sindical en estado de alerta ante las negociaciones separadas por empresa.

JP Morgan. El banco norteamericano actúa una vez más como un oráculo de los mercados en la economía argentina.

Fósiles. Buenos Aires tiene más de doscientos edificios con restos de vida antigua que pueden encontrarse con solo visitarlos.

Presupuesto. Cae la educación en el peso del PBI, aunque aumentan un 23% los fondos destinados a solventar el gasto en ese rubro.

Juicio al clan Sena: alegato del fiscal y testimonio de la madre de la víctima.

La derecha pide mano dura para el narco en Brasil.

En medio de la tensión con Putin, Trump reanuda su plan nuclear.

El huracán Melissa sigue causando estragos en el Caribe.

Rosalía regresa con una ‘Lux’ propia.

La final brasileña en la Libertadores comprueba que “billetera mata galán”.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Calvo, Curia, Guebel, Kohan, Giampaolo, Link, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB