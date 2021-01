Luis D’Elía pide crear "una especie de CONADEP del Lawfare"

El referente del Partido MILES, Luis D’Elía, aseguró este domingo que “habría que crear una especie de CONADEP del Lawfare” y se mostró se mostró a favor de un indulto presidencial para ex funcionarios detenidos por causas de corrupción.

“A mí, en lo personal, no me gustó cuando el Presidente rechazó el indulto, pero dije que había que aceptar, que había que tener tolerancia y respeto democrático, que esto no debía de ninguna manera poner en riesgo la unidad del Frente de Todos", dijo en declaraciones a la radio La Once Diez.

El piquetero descartó, también, que dicho pedido de indulto tenga un interés personal ya que “yo el 25 de abril estoy saliendo con la condicional en libertad”, por lo que “el indulto y la amnistía no me resuelven nada”. Añadió: "Yo no estoy preso ni por coimero ni por chorro. Estoy preso por haber encabezado una protesta en el barrio de La Boca el día que asesinaron a un dirigente social, el compañero Martín Cisneros”.

D'Elía sostiene que “también tenemos que terminar con un Poder Judicial amañado que hoy está al servicio de intereses que no son los intereses de toda la sociedad democrática”, ya que “se aplica el Lawfare, se persigue, se encarcela, acá hay 41 presos políticos”. "Cuando una condena periodística antecede a una condena judicial es el fin de la república y de la democracia”, afirmó.

Mendoza: juntan 500 firmas para que Amado Boudou cumpla prisión efectiva

Asimismo, declaró que "cada vez que hubo una catástrofe, producto de la casualidad, todas esas catástrofes le permitieron a Mauricio Macri subir un escalón en la política argentina. Cromañón le permitió ganar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El accidente de Once, las elecciones intermedias. Y hoy se cumplen años del suicidio de Nisman, que fue el inicio de la carrera presidencial".

Respecto del regreso de la enseñanza presencial, recalcó que “no hay dudas de que hay que volver a las clases" pero que "el debate es cómo volvemos”. "Esas clases tienen que guardar todos los protocolos y todas las prevenciones para preservar la salud” reafirmó.

Finalizando con el mano a mano, reflexionó: “Antes decíamos que había que poner la vida antes que la economía. Hoy yo digo que hay que proteger todo: la vida, la economía, la vida cotidiana de la gente. Veamos como entre todos ponemos la mejor onda para entendernos. Creo que las posiciones dogmáticas no ayudan”.

JFG