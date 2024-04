El periodista Luis Novaresio y la diputada de Unión por la Patria Lorena Pokoik protagonizaron un insólito cruce en televisión por una diferencia de criterio sobre la represión del paro docente que paralizó el microcentro porteño.

Este jueves, el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la movilización al Congreso tuvieron momentos de tensión cuando efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentaron dispersar a los manifestantes docentes, atestados en la avenida Entre Ríos, aplicando el protocolo antipiquetes.

El accionar policial fue cuestionado por algunos sectores de la política y fue sujeto a debate en las principales señales televisivas. En ese contexto, en su rol de conductor, Novaresio mantuvo una conversación con Pokoik, diputada de la Ciudad de Buenos Aires en la que predominaron las acusaciones cruzadas en medio del reclamo docente.

El cruce entre Novaresio y la diputada de Unión por la Patria

La entrevista subió de tono cuando la legisladora condenó el accionar policial contra los docentes y el comunicador se mostró en desacuerdo. "Usted acaba de reconocer que se habían entorpecido los carriles, interrumpido (avenida) Rivadavia, no veo lo que usted definió como un acto represivo", opinó el conductor de LN+.

A lo que la legisladora, ofuscada, respondió: "Luis yo entiendo su línea editorial que es defender lo que el gobierno haga. Mi línea es defender que no le peguen a los jubilados cuando ningún transeúnte, colectivo o auto tuvieron problemas en la circulación. Sigan cumpliendo con su función de defender la represión y la criminalización de la protesta", continuó Pokoik.

La chicana de la diputada indignó al conductor de la señal de noticias del Grupo La Nación que intentó interrumpir su extensa alocución en vivo para responder a ese comentario. "Una consideración de forma: yo digo lo que pienso", apuntó Novaresio.

"Yo sé que usted esta acostumbrada a pertenecer a un movimiento donde se baja dogmáticamente una línea, el resto de la humanidad pensamos y la invito a que lo haga porque es interesante el disenso", continuó.

Incidentes entre manifestantes docentes y jubilados y la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Pokoik, por su parte, había hecho referencia al accionar violento de la policía para con los jubilados presentes en la manifestación.

"Mi problema es que el diálogo en la Argentina está roto. Quisimos explicar que en diez minutos se estaba desarmando un acto y no hubo forma de dialogar. Cuando me presenté con el diputado Juan Marino para decirles que los jubilados ya estaban terminando, nos reprimieron a los dos tirándonos gas directamente en nuestras caras", contó, además de aseverar que quedó todo filmado.

Por último, Novaresio le indicó a la legisladora que "su función es la de legislar no la de amparar" si se cumple una irregularidad entre los manifestantes. Hacia el cierre, Pokoik le cuestionó que el periodista no es quien para decirle cuál es "su función", y ·mucho menos acusarme de dogmática porque no me conoce". A lo que Novaresio cerró: "Y usted me acusa a mí de seguir una línea editorial. Póngase de acuerdo diputada".

La represión del paro docente

La decisión de los uniformados porteños fue dispuesta cuando los docentes intentaron cortar la avenida Entre Ríos, a la altura de Rivadavia, frente al Palacio Legislativo. Frente a ello, los efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad comenzaron a empujar a los manifestantes e incluso arrojaron gas pimienta.

"Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la nación. Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado, es insostenible", resaltó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en declaraciones a Splendid AM 990.

A la par de la protesta de CTERA, el Gobierno dijo que descontará el día a los docentes que adhirieron al paro nacional y además anticipó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Educación y penar el "adoctrinamiento" en las escuelas.

