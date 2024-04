Incidentes en la marcha y paro docente: hubo empujones y la Policía arrojó gas pimienta

La movilización docente en medio del paro que convocó para este jueves la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) registró incidentes entre los manifestantes y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando los agentes tomaron la decisión de aplicar el protocolo "antipiquetes" para evitar el corte de calles.

Las columnas se concentraron a partir del mediodía en las inmediaciones del Congreso de la Nación, lugar donde se realizó el reclamo ante la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y por la falta de llamado a la paritaria nacional en el sector docente. Al mismo tiempo, un grupo protestó por mejoras en los haberes de jubilados y pensionados.

La decisión de los uniformados de la fuerza de seguridad porteña fue dispuesta cuando los manifestantes intentaron cortar la avenida Entre Ríos, a la altura de Rivadavia, frente al Palacio Legislativo. Allí, comenzaron a empujar a las personas que reclamaban e incluso les arrojaron gas pimienta para obligarlos a retroceder hacia la vereda.

"Estábamos tan solo en un carril y dando la vuelta al Congreso pacíficamente, denunciando el ajuste del Gobierno. Trajeron a la Policía, dijeron que querían negociar con nosotros. Están ajustando al pueblo trabajador y hay que salir a pelear", expresó uno de los docentes que se manifestaba en la zona a la señal C5N.

Ante el mismo canal, el exdiputado nacional Luis Zamora, presente en la protesta, apuntó duramente contra la Administración del presidente Javier Milei: "Estamos enfrentando a una monstruosidad en el Gobierno, la violencia del ajuste es feroz, salarios, despidos. Encima, mandan a este gigantesco aparato represivo. Hay que hacer muchas marchas y unidas", dijo.

Los efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad formó un cordón para impedirles el avance de los manifestantes y, de esa forma, liberaron la circulación por la avenida Rivadavia. En tanto, las columnas permanecieron sobre Entre Ríos frente a la sede parlamentaria. Su accionar fue denunciado por los gremios docentes, quienes además convocaron a conferencias de prensa y acciones para "visibilizar la grave situación educativa".

El reclamo de CTERA

"Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la nación", resaltó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en declaraciones a radio AM 990.

En ese sentido, planteó: "Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado, es insostenible". A través de un comunicado que lleva la firma de Alesso y del sindicalista Roberto Baradel, titular de SUTEBA, lanzaron una "campaña de firmas, exigiendo al Gobierno Nacional que garantice la Educación Pública en todo el país”.

Entre otros reclamos, pidieron "la restitución del Fonid, la urgente convocatoria a la paritaria, la restitución de un piso salarial a nivel nacional y el aumento urgente para los haberes de las docentes y los docentes jubilados".

A la par de la protesta docente, el Gobierno anticipó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Educación y penar el "adoctrinamiento" en las escuelas.

Así lo dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni, que también señaló que el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de “poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. Van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse”.

