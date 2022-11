Video: una científica casi salta a la boca de un tiburón

La reconocida científica marina Ocean Ramsey estuvo a segundos de terminar adentro del estómago de un tiburón. El hecho ocurrió en Hawái, cuando la mujer planeaba sumergirse desde un barco al mar para bucear. En ese preciso momento, el animal de gran tamaño emergió de las profundidades.

Por suerte, la mujer logró darse cuenta a tiempo de que el tiburón estaba en la superficie y, en medio de la desesperante situación, logró subirse nuevamente a la embarcación poniendo su vida a salvo.

El video del momento recorrió el mundo y la razón por la que justamente Ramsey quería sumergirse era para ayudar al mamífero: la investigadora marina había notado que este estaba en contacto con basura flotante y quiso sacarlo de ese lugar, pero las cosas no resultaron como las tenía planeadas.

En su cuenta de Instagram, explicó: "Momentos después del video que compartí en mi última publicación, vi a un tiburón golpeando un plástico, así que corrí y este fue mi saludo". La mujer trabaja en One Ocean Diving con sede en Oahu.

Muy por el contrario, no solo no consiguió ayudar al tiburón, sino que tuvo que salvar su propia vida. Un compañero de ella comenzó a registrar la secuencia mientras Ramsey se alistaba para meterse en el agua antes de que el animal, una hembra llamada Reina Nikki, saliera del agua con su boca completamente abierta.

Sobre cómo pudo evitar que el tiburón la hiriera, la científica de 35 años reveló: "Siempre me encanta ver su vientre blanco saliendo de las profundidades y en este caso es lo que delató su posición". "En realidad, era más fácil de detectar cuando subía verticalmente en comparación con los demás que ya estaban cerca de la superficie", añadió.

Más allá del susto y que parece en el video que el mamífero quiere comerse a la mujer, Ramsey explicó que la intención no era atacarla: "No podía ver muy lejos y no creo que ellos tampoco, así que creo que Nikki estaba reaccionando más a mi entrada de ruido inicial y sombra".

La investigadora además tiene tres años de experiencia nadando junto a esta especie de tiburón tigre, por lo que sabía los riesgos que conllevaba intentar librarlo de la basura marina.

En otro clip que publicó explicó un poco más sobre el episodio y, en realidad, solo fue un “salto de espionaje”, por medio del cual los tiburones sacan la cabeza del agua para poder escanear su entorno en mares turbios.

El antecedente

Ocean Ramsey ya había sido viral en otra oportunidad: fue en 2019, cuando la filmaron nadando con Deep Blue, un gran tiburón blanco de siete metros de largo que se presume que es el más grande jamás visto.

Después de aquel increíble evento dijo que el hecho demostró que los tiburones deben ser protegidos y no temidos. “No hay mucha simpatía por los tiburones debido a la forma en que son retratados en los medios y no tienen la apariencia tierna”, sostuvo la experta, quien además dirige tours de buceo con estos mamíferos sin jaulas. “No podés odiarlos por ser depredadores. Los necesitamos para ecosistemas marinos saludables”, sentenció.

JP/ff