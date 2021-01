Paraguayo desapareció hace un mes y su familia culpa al "Pombero"

Juan Britos, de 67 años, se fue de su casa el último día de 2020 rumbo al almacén en el asentamiento Liz y Francisco de Mbuyapey, ubicado en el departamento de Paraguarí, ciudad en el sur de Paraguay. El hombre nunca volvió y desde hace casi un mes, su familia sigue buscándolo y sin saber que pasó, aunque sospechan del "Pombero".

"El 31 de diciembre del año pasado, mi hermano fue a la despensa y ya no regresó. Los días pasan y estamos realmente desesperados", contó al medio local Crónica Aurora Britos, hermana del desaparecido.

"Solo queremos que aparezca, la fe y la esperanza no la perdemos", dijo la mujer. Respecto a la investigación, luego de que la familia radique la denuncia, la única pista ha sido la aparición del sobrero y de una zapatilla de Britos al costado de un arroyo.

Qué hacer cuando aparece un "duende"

Sin embargo, Aurora manifestó que el paradero de su hermano tal vez haya tomado un rumbo sobrenatural. "Me dicen que a mi hermano se lo llevó el Pombero, que el Karai Pyhare le secuestró, pero que está bien porque el señor de la noche le quiere", afirmó la mujer.

Según reconstruyó su hermana, Britos tenía problemas de alcoholismo, una práctica que llevaba a cabo durante la noche. "Se dice que le siguió eso (el Pombero) y quería tomar su caña y le pegó con su garrote. No esperé que pase esto, de sorpresa me agarró", explicó la mujer a un medio local. Las búsquedas han llegado a formar un grupo de 100 personas tratando de dar con el hombre, de quien todavía nada se sabe.

El relato de la hermana de Britos toma relevancia porque afirma que varias personas del asentamiento le mencionaron la posibilidad de que el pombero sea el responsable de la desaparición de su hermano. "Pero no solo los médicos me dicen eso, sino también los vecinos, todos me dicen que el Karai Pyhare se lo llevó. Ojalá aparezca", relató la mujer.

Luego de 28 días, el paradero de Britos es una incógnita y las pistas más difíciles de encontrar. "Yo solo quiero que aparezca, de la forma que sea, si es en la peor forma, igual nomás, pero no pierdo la esperanza de que aparezca sano y salvo" aseveró la mujer sobre el misterio de su hermano. "Ya pasaron muchos, casi un mes y esto nos desespera”, concluyó.

Qué es el Pombero

El Pombero, también conocido como Karai Pyhare ("Señor de la noche") es una leyenda mitológica guaraní muy extendida en Paraguay, en el noreste de Argentina (NEA), el noroeste de Uruguay y el sur de Brasil.

Según las historias, se trata de una criatura baja, de mucho pelo, retacona y demoniaca que puede mimetizarse con las plantas y la maleza. De acuerdo al folclore, pronunciar su nombre en voz alta implica convertirse en enemigo del duende.

Al Pombero se lo conoce también con los siguientes nombres:

Pomperito

Pyrague ("Pies peludos")

Karai Pyhare ("Señor de la Noche")

Kuarahy Jára ("Dueño del sol")

Cho Pombe ("Don Pombero")

Chopombé

Tin-Tin (en Ecuador)

GI/FF