"Alberto Fernández, deje de culpar a otros y sea Presidente", reclamó Patricia Bullrich

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich pasó este jueves 27 de agosto por "Ya somos grandes", el ciclo que condice Diego Leuco en Todo Noticias, y dejó un contundente mensaje al presidente Alberto Fernández, remarcando que "si Cristina Kirchner tiene el poder es responsabilidad del Presidente, que debe tomar la decisión de ser Presidente, debe dejar de hablar en off en los diarios y en las radios para decir que no le gusta lo que está pasando, debe gobernar de una vez".

"Para eso aceptó ese lugar", dijo la titular del PRO en alusión a la investidura de Fernández y el lugar al que llegó luego de la nominación de Cristina. "Quisiera dejarle un mensaje al Presidente, si se deja llevar el poder hacia su vicepresidenta, la responsabilidad es suya, él debe asumir el rol que la ciudadanía le dio, si no tiene las condiciones y hoy se deja manejar, que sepa que la va a sufrir las consecuencias es toda la sociedad argentina".

Siempre fiel a su estilo de frases duras y sin medias tintas, la ex ministra de seguridad durante el gobierno del presidente Mauricio Macri volvió a la carga sobre la particular relación de poder que se da entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, destacando que "no podemos vivir en la incertidumbre de un Presidente que no gobierna y que solo sabe echarle la culpa a otros, especialmente a la oposición, por su propia falta de mando".

"Siempre que Alberto Fernández habla se queja de que no puede hacer algo porque alguien no lo deja, todavía no agarró su bastón, pero si él acepto estar en ese lugar ahora debe hacer lo que tenga que hacer, con su Gabinete, con su vicepresidenta y con lo que sea, no puede ser que todo el tiempo esté hablando en off con los diarios para hablar de lo que no puede o no le dejan hacer, como si fuera un relator de la realidad en vez del Presidente".

"Si él (por Alberto Fernández) asumió sin tener las condiciones para hacerlo, sin pensar que podía hacerlo, sin tener la seguridad de que iba poder ser Presidentey deja correr el poder hacia su vicepresidente, yo diría que la culpa no es de ella, es del Presidente", señaló Bullrich en diálogo con Diego Leuco.

Finalmente la ex ministra se refirió a la "clausula Parrilli" de la reforma judicial, cuyo retiro anunció el propio legislador K en el recinto luego de considerarla "un anzuelo", Bullrich consideró que "sacar esa clausula no cambia nada, nosotros sabíamos que la ponían para sacarla, pero ya dijo Cristina que esta reforma no es la que ella quería, ellos van por sacar al procurador Casal, por correr a los jueces Bruglia y Bertuzzi, quieren nombrar a otros 23 jueces y finalmente copar la Corte Suprema de Justicia, para decir acá no ha pasado nada, acá no hubo corrupción y todo fue lawfare y campañas mediáticas. Esa es la verdadera reforma que quiere Cristina Fernandez de Kirchner".

HB