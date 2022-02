Sergio Berni ya no quiere "perder ni dos minutos" hablando de Aníbal Fernández

La guerra verbal librada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, escala cada día más alto desde la tragedia de la droga adulterada, que mató a 23 personas en el Conurbano bonaerense.

El fin de semana continuó cuando Berni acusó al ministerio nacional de no haber colaborado en nada en el operativo para detener la venta de la cocaína envenenada, la semana pasada, a lo que Fernández respondió acusándolo de "mercenario".

Llegado el lunes, Berni aseguró que ya no tiene ganas de "perder el tiempo" hablando del funcionario nacional.

La respuesta de Aníbal Fernández a Berni: "Su gesto es de un mercenario"

"Lo que tuve que decir lo dije, no voy a perder dos minutos de mi tiempo para seguir hablando de Aníbal Fernández", aseguró Berni en declaraciones a Radio Mitre este lunes.

"Yo estos días estuve trabajando", aseguró y volvió a disparar: "¿Vio a alguien más a mi lado además de el ministro de Salud".

"Yo fui un acérrimo opositor del gobierno de Mauricio Macri, pero cada vez que Patricia Bullrich o Cristian Ritondo estaban en una situación complicada yo levantaba el teléfono para ver en qué podía ayudar con mi experiencia, y hoy la oposición no levanta el teléfono para aportar para un país mejor", afirmó.

Berni criticó a Aníbal Fernández en la crisis de la cocaína adulterada: "Trabajamos en absoluta soledad"

Tras las polémicas declaraciones de Berni en las que afirmaba que su cartera trabajó "en soledad" y sin ayuda del gobierno nacional en la crisis de la cocaína, Fernández dijo este lunes: "Dos no pelean si uno no quiere, yo no quiero pelear con alguien que fue mi amigo durante muchos años. Berni fue amigo, y lo que dice es mentira".

"Yo actué inmediatamente", afirmó Aníbal, y agregó: "Después hubo un hecho desgraciado. Pedí a mi equipo de comunicación que busquen algo en las redes que sea inteligente para contar esta situación, y pusieron un dibujo que no era satisfactorio. Él lo tomó como una chicana y yo no hago chicanas con la vida de la gente".

Qué dijo Berni este lunes sobre la crisis de la cocaína adulterada

​La semana pasada 24 personas murieron por consumir de cocaína adulterada. Doce de ellas murieron en sus hogares, dos en la vía pública y el resto en centros de salud.

Además más de 200 fueron atendidas en guardias hospitalarias y una veintena aún permanecen internadas, según el balance oficial.

"Sentí una gran decepción por la tragedia de la droga adulterada. Si no hubiéramos actuado con la celeridad con la que lo hicimos estaríamos ante una tragedia nacional con miles de muertos", aseguró Berni en Mitre.

"Esto no le importa a nadie porque la mayoría de los muertos por la droga envenenada eran personas en situación de calle que pagaron una dosis 200 pesos, más barata que una Coca Cola", se quejó

