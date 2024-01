Sobreviviente de la tragedia de los Andes le respondió al senador que los calificó como "chiquilines ricos"

Mientras que “La sociedad de la nieve”, la película dirigida por Juan Antonio Bayona, ocupa los primeros puestos de visualizaciones locales e internacionales en la plataforma de Netflix, uno de los sobrevivientes reales de la tragedia de los Andes, Eduardo Strauch, protagonizó un cruce con un senador uruguayo que los había calificado como “chiquilines ricos”, en un intento fallido de enviar un mensaje de unión.

Mario Bergara, senador del Frente Amplio, el domingo pasado compartió la noticia sobre la película más vista en todo el mundo en su cuenta de X (antes Twitter) junto al comentario: “La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo, todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es una historia que siempre me emocionó, entre otras cosas, por sus visos de heroísmo”.

“Puede que en el Uruguay haya recelos de clase y también consciencia de las diferencias de clase, pero no hay ni debe haber odio ni grieta. Para mí, no es poca la diferencia y hace a las particularidades de esta sociedad que hemos construido”, completó el senador y precandidato a presidente. Apenas dos horas después y sin nombrarlo, la diputada del mismo espacio, Margarita Libschitz comentó: “Algún asesor le dijo ‘para levantar en las encuestas hay que ser más polémico’ y ahí está, meta twittear y discutiendo con sí mismo”.

45 jugadores de rugby del Old Christians Club se estrellaron en la Cordillera de los Andes en 1972

“Margarita, se ve que tenés tiempo libre, estás nerviosa o algún asesor te mando criticar compañeros”, le respondió la senadora frenteamplista Liliam Kechichian. Libschitz contestó: “Liliam, como vos decís, estoy de vacaciones así que tengo un montón de tiempo, pero por el cariño y respeto que te tengo no voy a responderte aquí. Seguro en un rato te arrepentís de tu comentario. Saludos y feliz año”. Al ver el enfrentamiento interno y todas las críticas que recibió su análisis, el senador quiso aclarar su intenciones y reforzar el sentido de unión que lo motivó a opinar.

“Debido a que una expresión de mi posteo sobre la historia de Los Andes dio para malos entendidos (lo que muestra que no fue feliz, en particular la expresión “sin embargo”), siento la necesidad de aclarar que justamente el objetivo era, además de mostrar mi respeto y admiración con ese tema, evitar y no profundizar ningún tipo de grieta en la sociedad uruguaya. Si se interpretó de otra forma, me disculpo y espero se comprenda esta aclaración”, concluyó Bergara.

Strauch: "Es una especie de retiro espiritual volver a la montaña”

Sin embargo, el debate no acabó allí, ya que se sumó uno de los sobrevivientes de la tragedia a repudiar su caracterización de los 45 jugadores de rugby que se estrellaron en la Cordillera de los Andes en 1972. Durante una entrevista con FM Gente, el arquitecto Eduardo Strauch dijo que las definiciones de “chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad” y “muchachos de élite” fueron “estúpidas y lamentables”. “Algunos de los que iban en ese avión, las familias tenían plata, otros no tenían nada, otros tenían poco. ‘Los privilegiados de Carrasco’ es una imagen tan tonta. Me da pena”, expresó Strauch.

El sobreviviente postuló que esa idea está “generando una grieta que nunca existió en Uruguay” y relató que “en el mundo y conferencias jamás” recibió reproches, sino “siempre admiración, cariño y agradecimiento”. “Los pocos comentarios negativos, estúpidos y desagradables han sido de uruguayos. Te da tristeza”, se sinceró. “Me da lástima, no por nosotros, sino que no ven todo lo maravilloso de esta historia humana. En vez de hablar de eso se habla de estupideces, que ‘los nenes bien de Carrasco’...”, ahondó, en referencia al barrio donde cofundó el equipo Old Christians Club que, a bordo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, colapsó en Mendoza.

"La sociedad de la nieve", la película cruda que cuenta el milagro de la supervivencia: "Los muertos están ahí, al lado tuyo"

Strauch habló sobre su recuperación, la supervivencia y halagó la nueva película: “La otra es una historia de aventuras hollywoodense"

“A todo el sufrimiento lo fui procesando y hoy quedó en el pasado. Ahora lo que siento cada vez que voy, y lo que me está pasando con la película, es que vuelvo a conectarme con las emociones, los momentos más importantes de mi vida, con el lugar donde murieron mis amigos, donde creamos la sociedad de la nieve con nada más que con nuestros recurso mentales, espirituales y esas capacidades humanas que desconocemos hasta que llegamos a una situación como esa. Esto me hace mucho bien, es una especie de retiro espiritual volver a la montaña”, aseguró Strauch en otra entrevista, con radio Mdz.

“El motivo principal, y el único te diría yo, por el cual sobrevivimos fue el amor a nuestras familias. Creo que si no fuera por eso, todos nos habríamos dejado morir. Era la solución más fácil, en muchos momentos tuvimos ganas de aflojar y morir. Sin la menor duda, el objetivo que teníamos todos era una especie de desesperación de llegar a casa y abrazar a nuestros seres queridos. Eso fue lo que nos salvó”, reflexionó el sobreviviente y detalló que, para lograrlo, “nos dábamos calor mutuo”.

“Rápidamente hicimos una especie de manta con los forros de los asientos del avión y nos acurrucamos todos, uno al lado del otro. Éramos como cachorritos”, expuso el arquitecto que también es pintor, da charlas y escribió un libro autobiográfico titulado “Desde el silencio”. Respecto a la exitosa adaptación del español Juan Antonio Bayona que representará a España en los próximos premios Oscar, Strauch postuló que “lo hizo con gran respeto y meticulosidad. La película es impresionante” y dijo que es incomparable con “Alive” dado que “esta película está en otro nivel porque cuenta la historia real, la otra es una historia de aventuras hollywoodense".

ML / ED