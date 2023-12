La cadena de valor del maíz reclama un cambio en las "reglas de juego" que propone la macroeconomía argentina. Desde la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), se expresó que la "transformación" productiva puede ser posible, aunque instó a poner límite a efectos negativos para la actividad, como son la inflación y la duplicación del tipo de cambio.

Asimismo, la producción de maíz en el mundo plantea un debate muy fuerte en cuál debe ser el uso que se le tiene que dar a la biotecnología, sumado al tema ambiental, para avanzar con el desarrollo de los cultivos. Allí, una de las principales discusiones abiertas entre Argentina, Brasil y Estados Unidos es con Europa, bloque que busca imponer los mecanismos de producción que propone el llamado "Acuerdo Verde", aunque este tuvo un revés en el Parlamento Europeo.

Federico Zerboni, flamante presidente de Maizar, expresó en un reportaje a "Aire de Campo", emitido por Radio Perfil, que "el potencial que tiene el maíz, uno de los principales cultivos de Argentina, se va a demostrar siempre y cuando cambien las reglas de juego a nivel macroeconómico", y aseguró que "puede darse esta transformación pero si seguimos con inflación y un doble tipo de cambio, esto no será posible".

"El agricultor o empresario cuando hay una oportunidad, la aprovecha. Pero hoy, no hay fertilizantes, lo que provoca que en lotes donde se iba a hacer maíz se pasan a soja. Esto es porque falta fósforo o urea. Hay productores que no consiguen los fertilizantes necesarios y otros a los que compraron y no se los entregan por problemas en la importación. Y la siembra maicera termina en 60 días, y en este período no se esperan nuevos embarques", expresó.

Zerboni aseguró que también el sector espera una modificación en la política cambiaria en la Argentina: "vendemos a un dólar y compramos a un dólar más caro, y esto no hace rentable ninguna transformación en materia productiva. Para hacer la transformación que llevó adelante Brasil o Paraguay, en materia productiva, más allá de las medidas que se adopten desde la futura cartera agropecuaria, lo que se necesita es un país con reglas claras y estables para una economía que deje invertir. Creo que es lo que la gente votó, y está esperando el cambio con el nuevo gobierno", dijo.

"La demanda de maíz a nivel internacional sigue creciendo. Estos granos están en todos lados y es la base de la producción de la proteína animal. Tanto vacuna como porcina, o bien avícola. Hoy, allí, la mayor discusión está en el tema ambiental y también en el uso que se le da a la biotecnología", explicó.

La biotecnología, un tema clave

El flamante titular de Maizar explicó que "la gran discusión en el mundo es sobre el uso que se le da a la biotecnología, casi todos los países en el mundo la aprueban, pero allí hay trabas impuestas por Europa, en lo que respecta a la producción y que quiere imponer su 'Acuerdo Verde' al mundo. Allí debemos trabajar muy fuerte para no dejar que no se imponga un sistema productivo que no está acorde a nuestro clima, suelo y estructura socioeconómica".

Zerboni, quien ocupaba la vicepresidencia en Maizar, ahora asume la titularidad de la entidad tras reemplazar a Pedro Vigneau, que asumirá en breve la jefatura de Gabinete de la próxima Secretaría de Bioeconomía dentro del gobierno de Javier Milei. También fue presidente también de Maizall, que agrupa la producción de países como Argentina, Brasil y Estados Unidos, estados que agrupa la mitad del maíz que se produce en el mundo.

Caso Brasil

El divergente empresario planteó hoy la relevancia internacional que tiene Brasil como productor de maíz. "El país tiene hoy protagonismo, también por lo que será en el futuro como productor", explicó Zerboni. También comentó que la producción brasileña "sabe como defenderse, aunque hoy el foto mundial está puesto en el Amazonas. Sabiendo que actualmente el 67% del territorio brasileño está virgen. Aunque creció mucho el área de recuperación de suelos degradados, o con un mal uso".

"Es muy grande Brasil, y Europa -que tiene solo un 20% del área forestada- y piensa que Brasil es igual, y se ataca al sistema productor, cuando sabemos que el 70% del Amazonas es del Estado. No está en manos privadas. Es un tema muy importante. Ya que el tema ambiental, es tema protagónico, sobre la imposición de producir o no", explicó.

