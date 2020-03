Cinco películas Federico Fellini para descubrir (o redescubrir) durante el aislamiento

por Carlos Piro

Federico Fellini hubiera cumplido 100 años en este 2020 tan cruel con la humanidad y especialmente con la querida, su querida Italia, su patria. A la que los italianos, como los argentinos a la nuestra, la queremos y la odiamos en partes neuróticamente iguales. Pero el gran Federico transformó su amor/ odio en maravillosas obras de arte, de la que recomendamos cinco para este aislamiento que nos obliga el maldito coronavirus.

¿Sólo cinco? Y sería un buen comienzo o una buena revisión, pero reconozco que me obliga a una selecciòn que me cuesta bastante. Afuera de este top five, quedan Las noches de Cabiria, Los inútiles, Ensayo de orquesta, Ginger y Fred, La ciudad de las mujeres, Roma, Los clowns, Y la nave va…

Yo tan arbitrario eligiendo cinco y él tan genial haciendo tantas buenas películas. Pero me propuse cinco y aquí van.

La strada: tristísima historia de una muchacha de pueblo vendida a Zampanó, un forzudo que se gana la vida con un acto circense por los pueblos. Con la compañera de Fellini de toda la vida, Giulietta Massina y Anthony Quinn, fue una manera elegante de decirle a su esposa cómo iban a ser las cosas en ese matrimonio que estuvo unido hasta en la muerte: ya que ella lo sobrevivió menos de seis meses. Alguna vez, Caetano Veloso definió esta historia como la de un hombre que mira por primera vez el cielo.

Ocho y medio: La crisis creativa de un director, sus fantasmas, sus sueños, sus mujeres y su obsesión con la frase asa nisi masa, hacen una de las mejores películas de Fellini y de la historia, con un Marcello Mastroianni maravilloso.

La Dolce Vita, otro clásico con Mastroianni muestra la estupidez social con esa mirada socarrona tan felliniana que nos deja sin ganas de volver a salir de casa.

Amarcord: si las anteriores son grandes películas, para explicar lo que es Amarcord faltan palabras. Los recuerdos de su Rímini natal, reflejados con una sonrisa triste, son un festival para la vista con la mejor banda sonora de su amigo Nino Rota, que lo acompañó en sus películas hasta que se lo llevó la muerte. Los amigos de la adolescencia, la cigarrera, el tío con problemas mentales, el abuelo que se pierde, el padre antifacista, el barco gigante, el árabe y su harén, la Gradisca, una serie de personajes inolvidables conforman una de las películas que justifican la invención del cine.

La voz de la luna: la última película que pudo filmar Fellini es una hermosa obra de la locura y los sueños basada en la novela El poema de los lunáticos, de Ermanno Cavazzoni (un escritor que merece ser mejor leído), protagonizada por Roberto Begnini, haciendo de Begnini pero bien dirigido. Un excelente final para una obra del mejor director del mejor cine del mundo, el italiano.

¿Dónde se las puede ver? Buscando un poco por la web, que el que busca, encuentra y la libertad es libre, como decíamos en el barrio…