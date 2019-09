Efecto "impeachment": cayeron acciones y subieron bonos ante agitación política

Jeremy Herron y Vildana Hajric

Las acciones cayeron este martes, 24 de septiembre, debido a la agitación política en Estados Unidos que sacudió las acciones tras la emisión de informes que señalan que los demócratas lanzarán un procedimiento formal de destitución en torno a la controversia de Ucrania.

El S&P 500 cayó al mínimo en un mes después de que se informó que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, anunciaría un proceso formal para destituir al presidente Donald Trump. El índice de referencia redujo las pérdidas después de que Trump dijera que el miércoles publicaría una transcripción completa de su llamada telefónica con el presidente ucraniano, registro que es objeto de una investigación del Congreso y una denuncia de un funcionario de inteligencia no identificado.

Una serie de otros factores también pesaron sobre los valores. Las acciones de FAANG —compuestas por Facebook Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Netflix Inc. y la matriz de Google, Alphabet— cayeron después de que Trump emitiera comentarios negativos sobre China y el creciente poder de las plataformas de redes sociales durante su discurso en las Naciones Unidas el martes. El debilitamiento de la confianza del consumidor se sumó al pesimismo.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un mínimo de dos semanas, mientras que el dólar cayó a mínimos de sesión. La libra repuntó después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido infligiera una derrota jurídica sin precedentes al primer ministro, Boris Johnson, lo que se sumó al caos del brexit.

Posible "impeachment" contra Donald Trump: cuáles serían sus consecuencias

“Estamos lidiando con un montón de situaciones geopolíticas e incertidumbres”, dijo Stephen Carl, operador de Williams Capital Group. “Están volviendo a destacar la situación comercial de China, las incertidumbres allí están volviendo al primer plano. Todo se mezcla con los dichos de Trump hoy sobre Ucrania e Irán. A nivel nacional, Pelosi habla potencialmente de conversaciones de destitución. Todo esto se juntó en un solo día, lo que impulsó las presiones de venta”.

El nuevo impulso sobre un juicio político en EE.UU. se suma a las preocupaciones vertiginosas que se ciernen sobre los mercados mundiales. El discurso de Trump del martes en las Naciones Unidas elevó las tensiones entre EE.UU. y China, manteniendo a los mercados al límite antes de las conversaciones de alto nivel planificadas entre las dos economías más grandes del mundo en octubre. Su renovada presión sobre algunas de las compañías estadounidenses más grandes provocó una sacudida a través de los índices de tecnología.

Mientras tanto, decepcionantes indicadores económicos enturbian el panorama y el consumidor estadounidense muestra signos de estar perdiendo fuerza, lo que se suma a las preocupaciones. Los números negativos de Japón y los datos mixtos de Alemania fueron un claro recordatorio de la fragilidad del crecimiento global. Y los riesgos políticos siguen siendo considerables para los inversionistas, desde el brexit hasta una investigación del Congreso de EE.UU. sobre tratos de Trump con Ucrania. Por otra parte, el petróleo cayó ante las señales de que Arabia Saudita avanza con el restablecimiento de la producción perdida tras un ataque de drones en sus instalaciones.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Las probabilidades de destitución de Donald Trump crecieron al 63%