El aumento de las emisiones del ganado socava la lucha climática mundial

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los mayores productores mundiales de carne y lácteos aumentaron aún más este año, lo que pone de relieve la necesidad urgente de que la industria alimentaria implemente prácticas más limpias y ayude a prevenir el calentamiento global.

Las emisiones que reportaron las 20 empresas cárnicas y lácteas que cotizan en bolsa más grandes del mundo se elevaron un 3,3% con respecto a los niveles de 2022, según un informe de la red de inversionistas FAIRR Initiative. Su análisis incluye empresas como Hormel Foods Corp. y la china New Hope Liuhe Co., que abastecen a conocidas empresas como Walmart Inc. y McDonald’s Corp.

El cambio climático pone en riesgo la "seguridad alimentaria"

La huella climática de la industria alimentaria es inmensa y representa aproximadamente un tercio de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. El ganado, que libera potente gas metano, constituye el 14,5% de las emisiones mundiales. La iniciativa Science-Based Targets, una agencia respaldada por la ONU que evalúa los objetivos cero neto de las empresas, recomienda que el sector alimentario y agrícola reduzca sus emisiones en un 3% anual entre 2020 y 2030.

“El sector simplemente no va por buen camino”, dijo Thalia Vounaki, gerenta sénior de investigación y compromisos de FAIRR Initiative.

Eso subraya la necesidad de centrarse en la alimentación y la agricultura mientras los líderes mundiales se preparan para la próxima cumbre COP28 que se celebrará este mes en Dubái, señaló FAIRR en su informe. El grupo de inversionistas crea conciencia sobre los riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza en el sector alimentario mundial, y está respaldado por más de US$70 billones en activos.

Lejos del negacionismo: los argentinos no se resignan al cambio climático

Los Emiratos Árabes Unidos hicieron un llamado a adoptar compromisos para transformar la industria alimentaria, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se dispone a presentar un plan cero neto para el sector.

El informe de FAIRR destaca que algunas empresas han logrado reducir sus emisiones, como Tyson Foods Inc. y Danone SA. Pero en general existen distintos niveles de compromisos y divulgación climáticos, afirmó. Casi dos tercios de las empresas que analizó no revelaron las llamadas emisiones de Alcance 3, que incluyen aquellas que ocurren indirectamente a lo largo de la cadena de valor de una empresa. Sólo cuatro de las 20 principales empresas del sector tienen objetivos cero neto.

“Sabemos desde hace mucho tiempo que la humanidad no puede solucionar el cambio climático sin solucionar la forma en que alimentamos al mundo”, según Jeremy Coller, inversionista de capital privado y fundador de FAIRR.

Traducido por Bárbara Briceño.