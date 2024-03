Bolsa cripto investiga una caída repentina en su plataforma que envió al bitcóin a US$8.900

La bolsa cripto BitMEX anunció que está investigando una actividad comercial inusual, incluida una posible mala conducta, que llevarían ayer a una caída repentina del bitcóin en su plataforma.

El precio del bitcóin frente a la moneda estable USDT de tether cayó a un mínimo de US$8.900 en BitMEX a última hora del lunes, al tiempo que la mayor criptomoneda cotizaba por encima de los US$66.000 en las plazas rivales.

El precio del bitcóin en la bolsa se recuperó rápidamente y desde entonces cotiza en línea con el resto del mercado.

Un portavoz de BitMEX señaló que la compañía investigó el incidente y encontró pruebas de “un comportamiento agresivo de venta que implicaba a un número muy pequeño de cuentas que excedían los rangos de mercado esperados”, añadió que sus sistemas habían funcionado con normalidad y que todos los fondos de los usuarios están a salvo.

Cuáles son los motivos de las subas y bajas del Bitcoin

BitMEX está “investigando una posible mala conducta de los operadores en nuestro mercado al contado Bitcoin-USDT”, informó el martes la bolsa cripto en una publicación en la red social X. La plataforma de intercambio de criptomonedas no emplea creadores de mercado internos y las órdenes de venta de bitcóin “eran simplemente demasiado grandes y frecuentes para que los creadores de mercado independientes y otros operadores reaccionaran”, según la misma publicación. El incidente no tuvo ningún impacto en los mercados de derivados de BitMEX y no se produjeron liquidaciones, añade el mensaje. “Los depósitos y retiradas se están procesando como de costumbre, a menudo en cuestión de minutos”.

Una cuenta de X llamada @syq, que fue la primera en informar sobre la venta, sugirió que la caída repentina coincidió con la venta de 977 bitcoines por valor de unos US$66 millones. El portavoz de BitMEX declinó hacer más comentarios sobre los detalles del incidente.

El bitcóin ha caído alrededor de un 14% desde los máximos históricos alcanzados a principios de este mes, tras un periodo de demanda desenfrenada impulsada por una serie de ETF al contado lanzados en EE.UU. el 11 de enero. El token sigue subiendo casi un 50% en 2024.

El martes, el bitcóin cayó hasta un 7,3% a US$62.458 después de que el Grayscale Bitcoin Trust, o GBTC, de US$25.000 millones, registrara una salida de US$643 millones, la más alta desde que se convirtió en ETF el 11 de enero.