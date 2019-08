Cultura y deportes: mujeres al frente

por Mabel Bianco

El fin de semana pasado, las PASO fueron el tema casi excluyente. Sin embargo, en PERFIL leímos artículos interesantes. En Cultura, en una entrevista a Ilse Fuskova, contó que hace 38 años mencionó en TV con Mirtha Legrand la palabra lesbiana. Hoy es algo natural, que no nos sorprende. Ilse tuvo el valor de referir su identidad y asumir las consecuencias. Reconoce que la peor crítica vino de las propias lesbianas, por ir a ese programa conservador.

Qué valentía la de Ilse, que entendió que era una oportunidad hablar en ese contexto y demostrar que, por amar a una mujer, no era loca ni enferma. Cuenta su recorrido hasta reconocer su verdadera identidad y asumirla.

Reconoció que haber ido a una marcha del 8 de marzo identificada como lesbiana le produjo problemas: “Con las únicas que tuvimos problemas fue con las feministas, nos consideraban enfermas”. Es difícil hoy entender esto, pero tenemos que reconocer que no hace tanto tiempo en los encuentros feministas se discutía si aceptaban “trans”, y menos varones. Hoy ellos adhieren al feminismo, pero no hace tanto las feministas no los consideraban. Ilse nos refresca recuerdos que deben enseñarnos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de género y de identidad de género. No hablamos solo de las mujeres, fue un error usarlos como sinónimo. Si hablamos solo de las mujeres, lo debemos decir así. El feminismo es una teoría en la que abrevamos mujeres, hombres y otres. Y aclaro que el consejo directivo de Ciencias Sociales de la UBA aprobó el lenguaje inclusivo, segun se informa en Educación el domingo.

En los Juegos Panamericanos las mujeres fueron protagonistas, como señalan en Deportes. Argentina brilló con los oros que ganaron las mujeres. Esto merece destacarse, porque el deporte nunca fue nuestro fuerte. Los mandatos sociales nos mostraban “débiles”, incapaces de competir, apenas en natación. La hoja central con la foto de Las Leonas, ganadoras de un Oro, y Pignatiello, que a sus 19 años ganó tres, es emocionante. Ahora hasta llegamos a Titanes en el ring. Corsalini, en Sociedad, demuestra la profundidad del cambio en la nota: con mujeres y un luchador gay. Este cambio, que Bolsonaro no percibe o quiere no percibir, como dice en la sección Internacionales el domingo : “La ideología de género es cosa del diablo”. Es volver a la Edad Media.

La nota de Luciana Rubinska sobre cómo Las Gigantes perdieron el partido sin jugarlo, por un error logístico, es de gran impacto. El error de quienes supuestamente están para apoyarlas frustró la ilusión de estas jóvenes, que con esfuerzo y orgullo defienden nuestra bandera. Es inadmisible que los equipos de apoyo carezcan del profesionalismo necesario. Si bien las jugadoras de Colombia pudieron impedir que les dieran por perdido el partido, esto no disminuye la responsabilidad de quienes cometieron el error, que no puede terminar en la renuncia, deben ser inhibidos. Las Gigantes demostraron su fuerza al superar esto, seguir jugando y alcanzar el quinto lugar.

Pero también ganamos medallas de bronce, en las Olimpíadas de Biología, en Hungría. Asistieron cuatro alumnos secundarios, tres varones y una mujer: los varones ganaron cada uno una medalla de bronce. Parece que la biología no es el fuerte de las mujeres. Garabetyan, en Ciencia, nos da aliento: dos científicas del Conicet identificaron mosquitos resistentes al frío, que cambiarán las campañas contra el dengue.

Imposible no hablar del aborto y la política. Aurelio Tomás, en Política, se refiere a candidatos verdes y celestes, voto “útil” o “de principios”. El año pasado el aborto fue tema central, pero en estas elecciones no tuvo la presencia esperada. Excepto algunos partidos minoritarios, para la mayoría no fue tema de campaña. La convivencia en las listas de ambas posiciones lo neutralizó. Alguna lista tenía candidatas verdes en lugares destacados buscando el voto de quienes están a favor de la legalización del aborto, frente a otra solo con celestes, para atraer el voto en contra. La columna de Mariela Belkis sobre el cambio regresivo del Código Penal evidencia la vigencia del aborto, ¿tendrá peso en octubre?

No puedo cerrar sin celebrar la detención de uno de los acusados de abusar a la adolescente en el caso de “la manada” argentina. Es un avance para acabar con la impunidad.