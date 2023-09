En busca de la sensatez perdida

Cuando Javier Milei resultó ser el candidato más votado en las últimas elecciones, buena parte de los analistas y periodistas concluyeron que este sería el próximo presidente de la Argentina. Sin embargo, el punto y medio porcentual que separó a La Libertad Avanza de Juntos por el Cambio no daba –ni da– como para sacar semejantes conclusiones.

Con casi 30 por ciento de los votos, Milei sorprendió frente a los 15 puntos que pronosticaban las encuestas. Llamativamente, a partir de ese error de cálculo se construyó un nuevo error de quienes ahora plantean la idea de un Milei ganador. El único argumento que da pie a esa conclusión es la teoría de la ola ganadora: los votantes van a pensar que Milei es el ganador y entonces lo van a votar para ser parte de ese triunfo.

Por el contrario, parece que, como ha ocurrido otras veces, el voto en las PASO no es proyectable a las generales y al correspondiente ballottage. En esta instancia aumenta la participación y apunta a marcar las diferencias entre las propuestas de los candidatos. Ahora sí el electorado sabe que debe votar la mejor propuesta para su futuro y el de los suyos.

Argentina se encuentra en una crisis de una profundidad inédita. Sergio Massa conduce el Ejecutivo nacional, el Ministerio de Economía y la candidatura del peronismo. En un hecho sin precedentes en cuarenta años de democracia, estamos tratando de llegar a un fin de mandato sin las autoridades constitucionales en ejercicio pleno de sus obligaciones.

La sociedad va a tener que elegir en una suerte de ballottage adelantado a quien nos pueda sacar de esta crisis. Hay varias razones para pensar que Patricia Bullrich será quien resulte ganadora de la contienda que se avecina.

En primer lugar, es una dirigente con mucha experiencia en el manejo de la gestión pública. Fue dos veces ministra y se desempeñó con solvencia y honestidad. En el caso de Milei, es notable la ausencia de toda experiencia previa en la cosa pública y el desdén manifiesto hacia todos aquellos que son especialistas en la materia. Desde las PASO, quienes dicen representar a Milei solo han relativizado, cuando no directamente negado, los principales ejes de su “propuesta de gobierno”. Tanto la dolarización como la “motosierra” solo resultaron ser, como él lo ha señalado, “metáforas” de lo que piensa hacer. En el caso de Sergio Massa, es el conductor de un proyecto político que tiene como misión defender a la Dra. Fernández de Kirchner en todas las causas aún no resueltas ante la Justicia.

Patricia Bullrich ha logrado articular con Carlos Melconian y la Fundación Mediterránea un plan de gobierno sustentable, que todos los especialistas consideran seriamente elaborado, con propuestas coherentes y probadas para enfrentar el desquicio de un gobierno que en su retirada no ha hecho nada por reducir los desequilibrios macroeconómicos que viene generando. Asimismo, cuenta con todos los equipos técnicos que vienen trabajando desde hace años en la Fundación Pensar (PRO), la Fundación Alem (radicalismo) y la Fundación Ana Arendt (Coalición Cívica), que aglutinan a los mejores técnicos y especialistas en las diversas áreas de gobierno.

Mientras Milei no tiene nada parecido a un plan de gobierno y desdeña su importancia, Sergio Massa no tiene ningún espacio como para articular una estrategia. Tampoco ha convocado a los equipos, con los cuales el peronismo sí cuenta, que podrían haber trabajado en una propuesta para los próximos años porque no tiene el más mínimo consenso político.

Trayectoria, solvencia profesional, honestidad, equipos y programa hacen de Patricia Bullrich la candidata con mayores chances de ganar las próximas elecciones. Es difícil creer que la sociedad pueda dejar de considerar las ventajas que ella y el espacio político que la acompaña tienen respecto de sus modestos competidores para conducir a la Argentina en los próximos tiempos.

*Magíster en Filosofía de la Economía de la Universidad de Cambridge y analista político.