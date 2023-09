Milei: “Si mejoramos la fiscalización y más gente va a votar, ganamos en primera vuelta”

En el salón Goldcenter de Parque Norte, Luis Barrionuevo, el histórico líder del gremio de los gastronómicos, Uthgra, ofició de anfitrión con ausencia de una charla protagonizada por Javier Milei, en la que este repasó su programa de gestión si es presidente, y terminó de sellar su pacto con el libertario. Un entendimiento que comenzó a gestarse desde hace semanas y que promete solidificarse en base a necesidades que cada uno puede cumplir por el otro.

En principio, como lo admite un dirigente libertario de la provincia de Buenos Aires en contacto con PERFIL, la necesidad de contar con fiscales es latente. Por lo menos, tienen que duplicar los números de autoridades de mesa en los grandes distritos bonaerenses, ya que tienen la impresión de que los intendentes del Partido Justicialista jugarán a fondo, sin licencias que se permitieron en las primarias. Aunque en este punto, desde el entorno de un jefe comunal señalan que “cada uno hizo la suya, no es que todos jugaron a favor de Milei”.

Rodeado. “La casta tiene miedo”, cantaron los trabajadores que responden a Barrionuevo. Fotos: Prensa LLA

Bajo ese marco, los representantes de LLA saben que Barrionuevo tiene estructura para aportar. Un dato: los contactos con trabajadores del gremio para que sean fiscales ya comenzaron, con entrega de merchandising incluido. El músculo que posee el extitular de Chacarita sigue siendo importante y así lo demostró ayer por la noche, al colocar a los afiliados de las principales seccionales de Uthgra del país a disposición del evento, copando el principal lugar, para darle color a la presentación del dirigente de LLA, que pisó el escenario entre aplausos y gritando “viva la libertad carajo”, mientras sonó al ritmo de un tema de Callejeros, pasadas las 20.

Pese al origen peronista del sindicato, se cantó a viva voz el hit libertario, “la casta tiene miedo”. Milei sonrió y avisó que si se mejoraba la fiscalización y si más gente podía acudir a las urnas el próximo 22 de octubre, la canción se iba a entonar en la Casa Rosada. “Si mejoramos nuestra fiscalización y logramos que más gente vaya a votar, no les quede ninguna duda de que vamos a tener viva la libertad en primera vuelta”, prometió.

Luego, el economista empezó a dar los lineamientos principales de su gestión, cuestionando el rol del Estado, citando a los intelectuales que moldearon su pensamiento. Y, como era de esperar, atacó a la clase política y a los impuestos. “Hubo gente que votó déficit fiscal, hay caraduras e inmorales, tenemos la presión fiscal más fuerte del mundo: tenemos cientos de impuestos y regulaciones; una Argentina es imposible con los mismos de siempre”, expresó.

También prometió no gastar y dio detalles del plan “motosierra”: “La política no quiere escuchar lo que vamos a hacer. Nos dicen que comunicamos mal y la gente en las recorridas cae con una motosierra”. Acto seguido, precisó privatizaciones que piensa instrumentar. También cuestionó las medidas de Sergio Massa al asegurar que llevarán a una hiperinflación y dijo que se deberá ajustar 15 puntos del PBI.

Y comentó que “a los políticos les gusta la violencia, con una política fiscal alocada, con déficit fiscal. Y ese déficit es financiado por deuda, una de las formas más inmorales que usa la política. La deuda es una fiesta a futuro”, agregó, bajo un auditorio que lo miró con atención, pero que no celebró intervenciones, salvo una: cuando afirmó que Carlos Menem fue el mejor presidente de la historia. Claro está, tocó el corazón de los gastronómicos más longevos, que se convirtieron en militantes del menemismo desde el minuto uno.

La primera línea de dirigencia libertaria, con candidatos a intendente y aspirantes al Congreso de la Nación, al contrario, se mostró efusiva y acudió en buen número, pero sin militancia. Y todos se mostraron en la previa al evento conformes, sin críticas a un acto organizado por un dirigente que siempre se acomodó con el poder de turno.

¿Qué pretende el gastronómico, qué gana con su entendimiento con Milei? No estuvo presente, y todavía no hay nada concreto, más allá de algunas especulaciones. No logró cerrar con el oficialismo, tras su apuesta por Wado de Pedro en la posible interna de UxP, y empezó a conversar con el libertario sin inconvenientes, con un horizonte posible: quedarse con cajas estatales que puedan salvar su alicaída obra social. “Nuestra obra social está totalmente quebrada, no hay posibilidad con este sistema; hoy si alguien quiere privatizarla, se la damos con un moño, porque con los insumos dolarizados y sin aportes del Estado no puede subsistir”, admitió un gastronómico sobre lo que pasa con el servicio de salud en manos sindicales.

Nombres para su gobierno

El líder libertario dio nuevos nombres de quienes serían los dirigentes que lo podrían acompañar en un nuevo gobierno.

En el acto dijo que Guillermo Ferraro, quien fue director de KPMG Argentina, sería su ministro de Infraestructura. Por la mañana había anunciado que si gana las elecciones, Emilio Ocampo será el titular del Banco Central.

Carolina Píparo, candidata a gobernadora por La Libertad Avanza, también dio nombres y confirmó a su ministro de Seguridad en caso de ser electa: se trata de Salvador Baratta. “Sé lo que es ser víctima de inseguridad. Sé lo doloroso que es que un celular valga más que una vida”, aseguró la postulante a la gobernación. Baratta se presentó. “Fui subjefe de policía, fui herido en servicio, fui el único que logró infiltrarse durante ocho meses en una banda narco. Hoy con toda esa experiencia, me sumo para ser ministro de Seguridad si Carolina Píparo es electa”.