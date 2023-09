Guillermo Saccomanno: "Los escritores que escriben pensando previamente en la plata son mediocres"

“Uno es el peor crítico de sí mismo. Detecto obsesiones y constantes. Intento una revisión y, subterránea, está la idea de la repetición", dice Guillermo Saccomanno en el texto “Una aclaración, si cabe”, con el cual inicia su reciente antología "Cuentos reunidos".

El libro, una edición de Seix Barral, reúne en un solo tomo cuentos de siete libros que el ganador del Premio Nacional de Literatura y el Premio Konex de Platino 2014 publicó entre 1986 y 2016, que permite recorrer no solo su evolución como escritor sino también parte de la historia argentina desde su mirada literaria.

La obra incluye desde el famoso "Bajo Bandera" (1991), "Animales Domésticos (1994) y "El Pibe" (2006) hasta algunos que tuvieron menos circulación como "La indiferencia del mundo" (1999), pero que el autor consideró que "merecía estar".

En diálogo con PERFIL, habló sobre este libro, donde se cuestiona sobre quién era él mismo en el momento de escribir estos cuentos, y dio algunas definiciones acerca del oficio de escritor.

-¿Cómo surge esta idea de hacer esta esta recopilación de "Cuentos Reunidos"?

-Ya no me acuerdo si fue más idea o de Planeta, aunque hay un libro que no pertenece a la editorial que es "La indiferencia del Mundo", que es un libro que yo quiero mucho, había salido por una editorial chica y ganó un premio importante aunque no había circulado mucho. Me parece que merecía estar al ser una selección de cuentos.

-¿Cuál es el sentido de este libro?

-Es un poco como un libro de memoria y balance. Ver si uno está a la altura de lo que se proponía cuando empezó. Y eso lo dirán los lectores porque uno puede tener diferentes ideas con respecto a lo que escribe y sobre su producción escritural.

-¿Encontraste coherencia en la evolución de tu escritura?

-Creo que cambió la forma. Por ejemplo, hay una mayor concisión en los cuentos de "La indiferencia del Mundo" pero también creo que la violencia a lo largo de todo el libro es la misma porque tiene que ver con una violencia social y una violencia política. Yo sigo pensando la realidad en término de lucha de clases.

En ese sentido, creo que la literatura es reflejo del conflicto social, de la conflictividad y problemática social, y también de la interna, o sea la de uno mismo.

-Entonces, si yo te preguntará qué significa la escritura para vos, ¿Esa sería una parte de la respuesta?

-Te diría que, otra vez, son esas dos puntas. Por un lado pienso que la escritura no puede cambiar el mundo y la realidad pero sí puede interpretarla. En la medida en que puede interpretar, puede iluminar algunas zonas de la realidad. Empieza por uno y luego sigue por el entorno.

Por eso creo que si un libro tiene la capacidad de cambiarle la perspectiva de la existencia y de las cosas a una sola persona, me parece que misión cumplida.

-En distintas publicaciones de la época leí que "Bajo Bandera" fue considerado una especie de presagio de lo que fue el "Caso Carrasco"

-No fue un presagio, lo que pasa que "Bajo Bandera" se publicó mucho antes de lo que fue la muerte de Omar Carrasco. Lo del Caso Carrasco no fue casual. Cuando escribí ese libro, además de haber tenido la experiencia personal de haber hecho la colimba en Junín de los Andes durante casi dos años, mientras lo hacía me tomé el trabajo de investigar este tipo de casos en distintas guarniciones del mundo, tanto en Latinoamérica como en Europa y Estados Unidos.

En un sistema autoritario y violento como es el ejército, o las Fuerzas Armadas, estos "accidentes" son frecuentes. Precisamente no son accidentes, son un rasgo típico. Lo que sucedió es que luego, cuando se produjo el caso, un periodista había dicho que yo había escrito sobre lo que le había sucedido.

-Está claro que la escritura es un oficio. ¿Cómo es la relación entre la escritura y el dinero?

-No siempre es por plata. Hay una relación entre la escritura y el dinero pero no es necesariamente por plata. Yo creo que al momento de sentarse a escribir no podés pensar en la plata. Si pensás en eso, estás frito.

No creo en los escritores que piensan previamente en la plata, no crean los escritores que piensan previamente en la publicación. Ese tipo de escritores no me interesa, me parece que son mediocres y que lo mismo da que hagan literatura como otra cosa.

-¿Qué opinás sobre las políticas culturales de los últimos años?

-No estoy de acuerdo con este sistema. No estoy de acuerdo con la política cultural de este gobierno, ni de los anteriores. Creo que es muy difícil reparar lo que destruyó la dictadura y otros gobiernos que siguieron, como el de Macri.

Este gobierno apenas hizo alguna cosa con la circulación de bibliotecas populares pero nunca es suficiente. Hasta que no se haga a la reforma educativa y no se le actualice el sueldo a los docentes no podés pretender que los docentes puedan cumplir con su valor.

FP / Gi