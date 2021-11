Desaparecida por denunciar al poder: nadie dónde está la tenista china Peng Shuai

Nadie sabe dónde está la tenista Peng Shuai, una de las principales estrellas deportivas de China, quien desapareció después de denunciar públicamente al ex viceprimer ministro chino por abuso sexual.

La incertidumbre creció este jueves, 18 de noviembre, después de que medios estatales chinos publicaran un e-mail atribuido a ella diciendo que se encontraba "bien" y negando que hubiera acusado a un importante dirigente comunista de agresión sexual.

Peng Shuai está desaparecida desde el 2 de noviembre, cuando hizo su denuncia. La antigua N.1 del mundo en dobles, de 35 años, acusó en las redes sociales al antiguo viceprimer ministro Zhang Gaoli, quien fue de 2013 a 2018 uno de los hombres políticos más poderosos de China, de haberla obligado a mantener relaciones sexuales. La acusación explosiva apareció brevemente en la cuenta Weibo -equivalente a Twitter en China- oficial de la tenista ganadora de Roland Garros en 2014 en parejas.

Desde entonces, la jugadora no dio señales de vida y Zhang Gaoli tampoco ha reaccionado de manera pública a las acusaciones.

El director ejecutivo de la WTA, que organiza el circuito femenino mundial de tenis, expresó su "preocupación" por la seguridad de Peng Shuai y mostró sus dudas sobre las informaciones oficiales procedentes de China sobre la desaparición de la tenista.

"El comunicado publicado hoy (miércoles) por los medios oficiales chinos referente a Peng Shuai no hacen más que aumentar mi preocupación en cuanto a su seguridad y su localización", escribió Steve Simon. "Me cuesta creer que Peng haya escrito realmente el correo que hemos recibido y que ella pueda pensar las palabras que se le han atribuido", agregó.

"Peng Shuai ha dado muestras de un increíble valor al denunciar la violencia sexual de la que dice haber sido víctima por parte de un alto dirigente del país", añade Simon, que reclama una "prueba independiente y corroborable" que la jugadora está en buen estado. "He tratado en varias ocasiones de contactar con ella por diferentes vías de comunicación, en vano", explicó y pidió que la tenista "sea autorizada a expresarse libremente, sin coacción ni intimidación de ningún tipo".

Mavys Álvarez declaró en la causa de trata contra el entorno de Diego Maradona

La denuncia de Peng Shuai contra el político chino

La tenista china acusó a través de sus redes sociales a Zhang de obligarla a tener relaciones sexuales, en una publicación que fue eliminada posteriormente. El posteo es una carta abierta dirigida al funcionario donde alega una relación "forzada" que habría durado al menos 10 años.

"¿Por qué tuviste que volver a mí, me llevaste a tu casa para obligarme a tener sexo contigo? Sí, no tenía ninguna prueba, y era sencillamente imposible tenerla", escribió.

"No podría describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy humana. Me siento como un cadáver andante. Cada día actuaba, ¿Qué persona es la verdadera yo? Esa tarde no estaba de acuerdo y no paraba de llorar", escribió Peng sobre el día de la violación. "Tenía pánico y miedo”, agregó la deportista.

El contradictorio e-mail

El correo atribuido a Peng, publicado por un medio afiliado al gobierno chino dice: "La noticia en esa publicación, incluida la acusación de abuso sexual, no es real. No estoy perdida ni en peligro. Solo he estado descansando en mi casa y todo está bien. Gracias de nuevo por preocuparse por mí".

"Si la WTA publica otras novedades sobre mí, por favor verifíquenlas conmigo, y publíquenlas con mi consentimiento", añade.

Preocupación en el mundo del tenis

La ATP dijo que sigue "de cerca" la situación de la jugadora china. "Estamos profundamente preocupados por la incertidumbre en torno a la seguridad inmediata y la localización de la jugadora de la WTA (el circuito femenino) Peng Shuai. Nos han tranquilizado las recientes garantías recibidas por la WTA de que se está a salvo, y seguiremos vigilando la situación", afirmó el presidente de la ATP Andrea Gaudenzi en un comunicado. "Por otra parte, apoyamos firmemente el llamamiento de la WTA a una investigación en profundidad, justa y transparente en torno a las acusaciones de violencias sexuales contra Peng Shuai", concluye.

Por su parte, Novak Djokovic, que debutó con victoria en el Masters ante Casper Ruud, declaró tras el partido que está "sorprendido" por las informaciones. "No sé mucho sobre el tema, he escuchado cosas desde hace una semana y honestamente es sorprendente que haya desaparecido", señaló en rueda de prensa. "No tengo mucho más que decir. Espero que la encuentren y que esté bien. Es terrible. Puedo imaginar lo que debe sentir la familia", añadió.

La estrella del tenis estadounidense Serena Williams se unió a los pedidos para investigar el estado de la jugadora y dijo: "Estoy desolada y conmocionada al conocer la noticia de mi compañera Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible", escribió la ex número uno del tenis mundial en su cuenta de Twitter. "Esto debe ser investigado y no debemos permanecer en silencio", demandó.

Naomi Osaka, otra exnúmero 1 del tenis, dijo estar "conmocionada por la situación" de Peng. "La censura no es nunca aceptable venga de donde venga. Espero que Peng Shuai y su familia estén bien y en buena salud", publicó en Twitter la jugadora japonesa, junto a una fotografía de la desaparecida.

"Le envío amor y luz en su camino", añadió la doble campeona del US Open (2018, 2020) y del Abierto de Australia (2019, 2021), retirada del circuito para "tomarme una pausa durante un tiempo" en una temporada perturbada por problemas de ansiedad y "varios episodios depresivos".

Quién es el "maestro zen" que ayuda a Nadia Podoroska a ganarle a las mejores

Quién es Peng Shuai

De 35 años, se convirtió en referente del deporte en China tras ganar, junto a la taiwanesa Hsieh Su-wei, el torneo de dobles femenino en Wimbledon (2013) y Roland Garros (2014). Después de la victoria en París, la pareja asiática permaneció 20 semanas en el número uno de la clasificación mundial de dobles.

Ese año la joven -quien en toda su trayectoria ha ganado 23 torneos WTA de dobles y dos individuales, ganando un monto total de casi 10 millones de dólares en premios- también dejó su mejor actuación en la categoría individual, alcanzando las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

En agosto de 2018, Peng fue suspendida del circuito durante seis meses y multada con 10.000 dólares por intentar apartar a Hsieh como su compañera de dobles para Wimbledon 2017, una vez expirado el plazo de inscripción. El órgano de integridad del tenis la acusó de "coacción" y de ofrecer "una recompensa económica" a Hsieh, pero ambas volvieron a jugar juntas en dobles.

Bianca Tedesco, la jueza de básquet que sufrió acoso sexual: "Nosotras no tenemos la culpa que nos abusen"

Actualmente, Peng está clasificada en el puesto 191 en dobles y no aparece en el circuito WTA desde el Abierto de Catar en febrero de 2020, justo antes de que la pandemia interrumpiera las competiciones durante casi cinco meses.

Nació en enero de 1986 en Xiangtan, en la céntrica provincia de Hunan, lugar de nacimiento de Mao Ze Tung, ciudad en la que su padre ejercía como policía. Según los medios locales, creció en "una familia común" y empezó a jugar a tenis con ocho años gracias a su tío, antiguo entrenador de este deporte.

Su carrera casi se vio cortada prematuramente cuando los médicos le diagnosticaron un problema en el corazón con 12 años. Aunque su familia estaba preocupada, ella decidió operarse a esa corta edad porque "amaba demasiado el tenis", dijo en una ocasión. Viajó sola a Estados Unidos con 15 años para mejorar su entrenamiento, equipada únicamente con un diccionario electrónico.

fp / ds