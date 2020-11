La All Blacks homenajearon a Maradona y luego arrollaron a Los Pumas 38-0

En un partido que tuvo un emocionado homenaje a la desaparición de Diego Armando Maradona, el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, sufrió una dura derrota este sábado 28 de noviembre ante la selección de Nueva Zelanda, los All Blacks, por 38 a 0. El primer tiempo había terminado 10 a 0 para los hombres de negro, en un encuentro que fue por la quinta fecha del certamen Tres Naciones que se desarrolla en Australia.



El encuentro se jugó en el Mc Donald's Jone Stadium, de Newcastle, con Nic Berry (Australia) como árbitro, asistido por Angus Gardner (Australia) y Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda). Los tantos de los oceánicos fueron concretado con tries de Will Jordan (2), Ardie Savea, Sam Coles y Patrick Tuipulotu, con cinco conversiones y un penal de Richie Mo'unga.



Tras culminar la quinta fecha del certamen el poderoso representativo de Nueva Zelanda suma 11 puntos (con cuatro partidos), Argentina y Australia (ambos con tres) seis unidades, quedando en consecuencia los All Blacks con el título prácticamente asegurado.

El equipo neocelandés esta vez no le dio ninguna chance a los argentinos, que pese a todo hicieron un aceptable hicieron un buen primer tiempo y sólo se fueron perdiendo por 10 a 0. Sin embargo, el período final mostró lo mejor del despliegue de los hombres de Nueva Zelanda.

Por la última fecha del Tres Naciones Los Pumas enfrentarán a los Wallabies, pero ambos equipos necesitarían triunfar por goleada para poder arrebatarle el título a los hombres de negro. El partido se disputó en la ciudad de Newcastle y antes de comenzar el cotejo y de realizar el tradicional "haka", los All Blacks homenajearon a Diego Maradona y colocaron una camiseta negra con su nombre y el número 10 sobre el césped.