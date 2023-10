Desde el campo advierten que la falta de gasoil podría complicar las cosechas

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió por la creciente falta de gasoil en la región pampeana, lo que dificultará el inicio de los laboreos y la cosecha.

“¿Sabrán los funcionarios nacionales que sin gasoil el campo debe parar? ¿Que no puede afrontar las labores necesarias para la campaña de verano, y que si para el campo se detiene el interior productivo? ¿Que sin cosecha no habrá dólares?”, consideraron desde la entidad en un comunicado.

La demanda anual del sector agropecuario es de aproximadamente unos 3.850 millones de litros de gasoil. Y con demandas estacionales altas en épocas de siembra y cosecha.

“Las políticas restrictivas para el comercio exterior impiden que además del faltante de gasoil, muchos otros insumos esenciales como neumáticos, repuestos y otros, muy necesarios para la producción estén en una situación crítica”, alertaron.

“Desde CARBAP entendemos la crítica situación económica que atraviesa nuestro país, pero sin un normal abastecimiento de combustible será difícil realizar las labores que permitirán obtener los granos que generan los dólares que ingresan al país”, aseguraron.

¿Qué dicen desde el sector?

En diálogo con PERFIL, Horacio Salaberry, presidente de CARBAP, dijo: "La falta de combustible se viene dando desde principio de la semana pasada y esta semana se agudizó”.

“La información que tenemos es que YPF tiene normalidad en la entrega. Lo que pasa es que ha aumentado la demanda porque ha bajado la oferta por parte de las privadas y entonces esto hace que se termine antes el combustible de YPF. Esa es la información aunque no oficial”, agregó.

“Hoy no nos está afectando demasiado porque estamos con una tremenda sequía nuevamente y eso hace que los laboreos no se realicen, por eso no hay trabajo ni necesidad de consumir gasoil. Pero estamos advirtiendo de que hacia adelante porque si llueve, se inciarán los laboreos en forma fuerte y ahí seguramente el faltante va a ser mucho mayor”, explicó.

Por su parte, Jorge Scoppa, Presidente de FACMA (Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola), dijo: “Si bien tenemos noticias de que está faltando combustible en los surtidores, en las ciudades principalmente, no está pasando ahora en el campo. Todavía no hay queja de nuestros asociados acerca del gasoil que se lleva en grandes cantidades al campo”.

Y explicó que esta situación se puede estar dando ya que está parada la maquinaria por la sequía. “No ha llovido en todos los lugares, y no se largó la siembra ni la cosecha pero, lógicamente, hay temor de que falte combustible”, aseguró.

No obstante, indicó: “Creo que la falta de gasoil empieza por la especulación de los precios debido a las elecciones y por un tipo de cambio bastante bajo, el oficial está $350 y hoy el combustible ha quedado muy barato”.

LD