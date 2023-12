Ante la incertidumbre por el cambio de gobierno y en la misma línea que los bancos, que desarman LELIQ, los ahorristas buscan una mayor liquidez, lo que deriva en una tendencia bajista de los depósitos a plazo.

En el último año, “si bien hubo caída en los depósitos a plazo fijo, esto venía siendo compensado por aumento de depósitos a la vista, es decir, cajas de ahorro, cuentas a la vista, cuentas corrientes, es decir, cuentas de mayor liquidez. Pero luego del balotaje se dio una caída en términos generales en todas las cuentas", indicó el analista financiero Salvador Vitelli.

En particular, en noviembre, según LCG los depósitos a plazo cayeron 8,6% mensual en términos reales. En detalle, los mayoristas tuvieron una baja del 7,6% mensual real, mientras que los minoristas (menores de $ 1 millón) acentuaron la caída por efecto de una mayor nominalidad (-17,4% mensual real). En términos anuales las colocaciones a plazo caen al 26% real, la mayor caída desde diciembre de 2019. Por su parte, los depósitos a la vista bajaron 8,3% mensual real.

Respecto a las razones de estos movimientos, Vitelli aseguró que responde a una dinámica de incertidumbre frente al escenario del nuevo gobierno que despierta cierta duda con respecto a las LELIQ, que son la contraparte de los plazos fijos.

No obstante, Vitelli aseguró que “aún las caídas no son macroeconómicamente significativas. No estamos aún en la caída que vimos entre las PASO y las generales. Por ende, la caída termina siendo relativamente en el margen, pero sí marca una cierta tendencia subyacente a estar con liquidez”.

Cómo desactivar las leliq sin llegar a un Plan Bonex

Por su parte, LCG indicó: "Los depósitos a plazo continúan a la baja, a la vez que acotan el tiempo de colocación; hoy de apenas 50,5 días, el nivel más bajo registrado en los últimos 20 años".

Hacia adelante, la consultora proyectó que "pese al mejoramiento en la tasa de referencia (11% mensual), estos continuarán estando sujetos a la (in)estabilidad del mercado cambiario".

El desarme de las LELIQ

Respecto a los movimientos de los bancos, de acuerdo a Moody's Local, una semana después del balotaje, el stock de LELIQ del sistema financiero era un 23% menor al del viernes previo a las elecciones, mientras que el stock de pases mostró un aumento en torno al 43%.

Estos pases son préstamos a muy corto plazo que se realizan entre los bancos comerciales y el Banco Central y que tienen como garantía un título. La tasa de interés de este instrumento con plazo de 1 día alcanza el 126% en la actualidad, mientras que el rendimiento de las LELIQ es de 133% para las que son a 28 días, lo que representa una Tasa Efectiva Anual del 254,82%.

Los bancos desarman las Leliq y migran hacia un instrumento de corto plazo

En este marco, Delphos Investment había analizado en un informe: “Las entidades financieras parecen estar desarmando Leliqs demandando pases pasivos, LEDIV (letras del BCRA ajustadas por tipo de cambio) y bonos del Tesoro (en especial bonos duales) en las últimas licitaciones exitosas del Tesoro y también vía mercado secundario. De esta manera las entidades financieras parecen anticiparse parcialmente a posibles iniciativas de mercado del nuevo gobierno, que podrían incluir el canje voluntario de LELIQ por bonos públicos emitidos para ese objetivo".

En la actualidad, el stock de pases asciende a $14,7 billones ($4,4 de bancos públicos, $5,9 de bancos privados y $4,4 de Fondos Comunes de Inversión), mientras que el saldo de las LELIQ totaliza $7,5 billones. En perspectiva, previo al balotaje, a comienzos de noviembre el stock de pases era de $8,7 billones y de LELIQ, $13,5 billones.

LD