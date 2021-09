El Banco Central entró a boxes por la escasez de reservas monetarias

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) entró a boxes, las reservas netas ya son negativas, bajará su nivel de intervención en el mercado, subió la tasa de retorno de los bonos en pesos que ajustan por inflación y aumentaron la cantidad de contratos en el mercado de futuro. Houston, estamos en problemas.



Los depósitos en dólares comenzaron a caer. En septiembre se nota una baja leve pero baja al fin. Esto afectará a las reservas ya que buena parte de los depósitos en dólares están como encajes en el Banco Central.



¿Cuánto suman las reservas?



Las reservas brutas están en U$S 43.131 millones, es un nivel muy bajo.



¿Por qué?



Hasta fin de año hay que pagar unos U$S 2.800 millones a organismos financieros internacionales, hay que restarles a las reservas el adelanto de exportaciones de U$S 2.100 millones. Esto implica que podríamos estar proyectando reservas en torno de los U$S 38.331 millones en el mejor escenario.



¿Hay margen para seguir interviniendo en los mercados de bonos?



Cada día el margen se achica más, esto dejaría el camino libre para una suba de los dólares alternativos.

¿Qué sucedió el viernes?

Hemos visto una suba del dólar en algunos mercados alternativos, esperamos ansiosos qué sucederá el lunes, por ejemplo, comprar acciones en pesos y venderlas en dólares dejó un precio del dólar en $ 192 en promedio. Por otro lado, vemos cómo los bonos en pesos que ajustan por inflación iniciaron un recorrido bajista, que deja tasas de retorno muy elevadas. Por ejemplo, hay bonos de corto plazo que ajustan por inflación con rendimientos entre el 5% y 8% anual, como los bonos largos como el DICP con rendimientos del 10% anual. En el largo plazo el DICP le ganaría a la devaluación.



¿Cómo viene el mercado de futuros del dólar?



La cantidad de contratos a agosto de 2021 ascendía a un volumen de U$S 2.243 millones, y al día 24 de septiembre suman U$S 3.417 millones, una suba de U$S 1.173 millones.



¿Preocupa?



Para nosotros se encendió una luz amarilla, siempre manifestamos que cuando la cantidad de contratos negociados en el mercado de futuro supera el 10% de las reservas, estamos con la luz roja encendida, para que ello ocurra restan menos de U$S 1.000 millones, y en la medida que lleguemos a fin de año las reservas caerán más y los contratos subirán.



¿Cómo está la relación reservas versus deudas?



El stock de leliq y pases suma U$S 42.488 millones según datos al día 22 de septiembre, y las reservas U$S 43.131 millones, estamos a un paso de otra luz roja encendida.



¿Cuántos pesos tiene que emitir el gobierno hasta fin de año para financiar al Tesoro?



Siendo optimistas una emisión de $ 1,0 millón de millones. Esto implica que el stock de deuda superaría ampliamente a las reservas.



¿Qué puede hacer el Banco Central?



Poco, porque el proceso de toma de decisiones está en el ministerio de economía.



¿Qué hará el ministerio de economía?



Creo que está claro que tratará de ser permisivo con un mayor gasto público y le pedirá al Banco Central todos los pesos que hagan falta, lo prioritario pasa por las elecciones de noviembre. Por lo tanto, considero que dará la orden de incrementar el cepo cambiario.



¿Vamos a un escenario de más restricciones?



Correcto, ya hay muchos faltantes de mercadería importada. Negocios ligados a la ropa deportiva están evaluando cerrar sus puertas por falta de mercadería. No hay pelotitas de tenis, por lo tanto, a cuidar las que tengan, y si van a jugarm saquen de abajo para que le duren un poquito más.

¿Más cepo implicaría más suba del dólar blue?



Correcto, es lo que venimos diciendo hace tiempo. Por otro lado, si no hay posibilidades de mayor intervención en el mercado, cuidado con la suba del dólar bolsa y el contado con liquidación. Ni hablar el blue.



¿Actividad económica?



El gobierno desea inyectar más dinero en el bolsillo de la gente para que se incremente el gasto, pero no tiene en cuenta que la oferta es escasa, y lo que logrará es una fuerte suba de los precios.



¿Qué tendría que hacer el gobierno?



Darle empleo a la gente, esto implicaría más inversión. Sin inversión hay menos empleo, y los que tienen un empleo logran menos ingresos, es una dinámica perversa que azota a los argentinos en los últimos años. Cada año somos más pobres.

Algunas conclusiones



El mundo está muy complejo, vamos a un escenario internacional en donde China se desacelera, problemas en la cadena de suministro, suba de la tasa en Estados Unidos, aumento en los fletes marítimos y desabastecimiento de insumos básicos. No es el mejor contexto para las materias primas.

El Banco Central entró a boxes, se quedó sin poder de fuego para contener al dólar, se viene un cepo mayor al actual, en medio de estas restricciones el dólar blue apunta a superar los $ 200 en un breve período de tiempo.

En lo que va del año la inflación en dólares oficiales es del 16,1% y en dólar blue del 24,7%, estamos generando un atraso cambiario que en algún momento terminará ajustando en forma muy rápida.



No vemos un ajuste del dólar oficial hasta el mes de enero del año 2022, sin embargo, vemos en lo inmediato una suba de los dólares alternativos.



El gobierno se quiere acercar al campo, no porque lo quiera ayudar, se está quedando sin reservas, necesita exportar más carne y soja, al final se avivaron que la solución no pasaba por prohibir exportaciones o subir retenciones.



La gente no necesita más pesos en el bolsillo que son pan para hoy y hambre para mañana. La gente necesita trabajo, y solo se logra con inversión. Si vamos por el camino de la emisión sin respaldo, el gobierno solo logrará una nueva derrota en noviembre.

* Analista económico y consultor.