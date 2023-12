El Banco Central volvió a vender dólares y se aleja de una meta acordada con el FMI

El Banco Central (BCRA) vendió US$ 149 millones este miércoles y en lo que va de diciembre las ventas acumulan US$ 365 millones. La caída de reservas dificulta el cumplimiento de la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que, de acuerdo a LCG, la autoridad monetaria debería reunir US$ 14.500 millones este mes.

A días del cambio de gobierno, la sangría de dólares continúa luego de que en noviembre las reservas netas marcaran un rojo de US$ 10.557 millones, con una caída mensual de US$ 1.471 millones. En tanto en lo que va del año ya bajaron en US$ 17.834 millones, según datos de LCG.

De acuerdo a la consultora, los pagos a Organismos Internacionales por US$ 1.856 explicaron la caída de las reservas del mes pasado, aunque fueron parcialmente compensados por el saldo comprador del BCRA (US$ 385 millones) y el concepto de Otros (US$ 531 millones), que incluye la intervención en el mercado de bonos, las fluctuaciones del yuan y oro (en máximos históricos).

“Aun con la extensión del dólar soja al total de las exportaciones y la posibilidad de liquidar 50% al dólar CCL después del ballotage, fue necesario un torniquete mayor sobre los pagos por importaciones. En total, el BCRA logró solo sumar apenas US$ 385 millones en el mes”, indicó LCG.

Santiago Bausili, el futuro presidente del Banco Central

En cuanto a las reservas brutas, estas acumulan una caída en el año de US$ 23.000 millones, un monto equiparable a la baja de las exportaciones a raíz de la sequía.

“Los mayores compromisos de deuda tanto con el FMI como con acreedores privados (por el step up de los bonos reestructurados) y la compra de títulos contra reservas del BCRA para moderar las cotizaciones paralelas se cubrieron con mayores restricciones a los pagos de importaciones y un aumento sensible de la deuda con proveedores, que se elevó a US$ 36.900 millones hacia mediados de año”, explicó el informe de LCG.

Al respecto, según datos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), la deuda comercial acumulada ascendería a US$ 56.000 millones, si se considera importación de insumos o de servicios recibidos.

En este marco, la entidad afirmó que en la actualidad las empresas argentinas que importan insumos y otros bienes del exterior se encuentran en una posición crítica: límite de créditos con proveedores agotado, cancelación de entregas de insumos y productos por haber superado dichos límites, costos de logística, de almacenaje y aduaneros absolutamente innecesarios, ineficiencias en los procesos de importación, costos financieros por utilización de mecanismos de pagos alternativos, paralizaciones de plantas por falta de insumos productivos, entre otros.

¿Qué se espera?

Hacia adelante, para lo que queda del año restan pagos al FMI por US$ 900 millones y un desembolso de US$ 3.300 millones. La meta del FMI sobre las reservas netas es de US$ 1.300 millones contra diciembre de 2021 y cumplirla demandaría acumular US$ 14.500 millones en el último mes del año, algo que luce poco probable, consideró LCG.

“Con el fin de la sequía y la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner estimamos un resultado comercial superior a los US$ 20.000 millones para 2024. Esto permitirá restar presión sobre las reservas”, precisó el informe.

En la misma línea, de acuerdo a la Fundación Mediterránea, en 2024 la balanza comercial tendría un saldo positivo de US$ 25.000 millones

De esta manera, el superávit de cuenta corriente alcanzaría los US$ 9.000 millones, mientras que las reservas del Banco Central tendrían un aumento en torno a los US$12.000 millones, “a raíz de que parte de los dólares que ingresarán al país se destinarán a distintos sectores que demandarán divisas”, señaló el informe.

Córdoba podrá comprar dólares para pagar sus deudas: la Justicia falló contra el Banco Central

“No obstante, no todo terminará quedando a las arcas del BCRA. Los compromisos de deuda se acentuarán nuevamente el próximo año tanto los acordados con el FMI (aun cuando se continúe con el programa de desembolsos pactado inicialmente, US$ 3.500 millones pagos netos) como los vinculados a los bonos reestructurados que ya empiezan a amortizar (US$ 5.000 millones). También quedará saldar la deuda creciente con importadores”, agregó LCG.

“La política cambiaria que implemente el nuevo Gobierno será fundamental: el sinceramiento del tipo de cambio y la flexibilización de ciertos controles se volverán determinantes para la acumulación de reservas”, concluyó la consultora.

LD