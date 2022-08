El Gobierno confirmó que pedirá una nueva asistencia al FMI para fortalecer las reservas

Cómo anticipó PERFIL, el Gobierno confirmo este jueves que pedirá el otorgamiento de un fondo de resiliencia al Fondo Monetario Internacional, que tiene como objetivo fortalecer las arcas del Banco Central de la República Argentina.

Se trata del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS) el cual se creó en abril de este año para ayudar a países con ingresos bajos o medios ante adversidades a largo plazo como los efectos del cambio climático o la preparación para futuras pandemias.

"De lo que están hablando es de los famosos DEG (Derechos Especiales de Giro) que en realidad es algo que Argentina ha pedido, impulsado, empujado y que se está concretando, que tiene que ver con aquellos fondos que se pueden redistribuir entre los países de renta intermedia y que lo necesiten", expresó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

Más FMI: el Gobierno analiza pedir un nuevo préstamo

La vocera de Presidencia aclaró que el monto a negociar, que aún no está definido, no constituye un nuevo préstamo del banco de última instancia al país, sino un "nuevo mecanismo de financiamiento internacional" para los países. "No se trata de un préstamo del FMI sino del fondo de resiliencia, un nuevo mecanismo de asistencia internacional que tiene que ver con los DEG", explicó.

Al anunciar la aportación del nuevo Fideicomiso en abril, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, señaló que el objetivo era recaudar al menos US$ 45 mil millones de dólares. Asimismo, el FRS entró en vigencia el 1 de mayo.

Según el mandato del fideicomiso, el financiamiento a estos países se limitará al 150 por ciento de su participación en el FMI o DEG 1000 millones ($1302 millones), lo que sea menor. En el caso de Argentina, es lo segundo.

La información trasciende a pocos días de que el ministro de Economía, Sergio Massa, se embarque en el que será su primer viaje a la sede del Fondo para mantear un encuentro cara a cara con los directivos del organismo internacional de crédito, donde será tratado el tema de este nuevo instrumento que pretende pedir la Argentina.

Massa deberá en septiembre rendir cuentas al Fondo que, analizará los estándares de desempeño del país para fines de junio. Cabe destacar que el Ejecutivo se presenta a la revisión correspondiente al segundo semestre con los objetivos de emisión monetaria y déficit fiscal cumplido, más no con la meta de acumulación de reservas que está por debajo de lo acordado.

Sobre el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad

El Fondo es el tercer pilar del conjunto de herramientas crediticias del FMI y se sumó a la Cuenta de Recursos Generales y al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza.

Ofrece políticas de apoyo y financiamiento asequibles con vencimientos más prolongados con el objetivo de fortalecer la resiliencia ante riesgos a largo plazo para la estabilidad de la balanza de pagos.

Argentina desde hace tiempo venía impulsado la aprobación de este instrumento que nació en el marco del G20 y el país elegible para acceder al mismo contará con un plazo de devolución de hasta 20 años.

Ya en ese entonces se hablaba de que Argentina podría recibir parte de este fondo debido a que se encuentra entre las naciones legibles.

