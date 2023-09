Los negociadores de la Unión Europea y del Mercosur se volverán a reunir el próximo 15 de septiembre en Brasilia para intentar llegar a un acuerdo comercial entre los bloques.

Así lo anunció este lunes 4 el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, informó la agencia Télam. “El 15 de septiembre tendremos una reunión cara a cara. Los negociadores de la Unión Europea vendrán a Brasilia para continuar las negociaciones”, confirmó en una entrevista a TV Bandeirantes.

El canciller reiteró la posición del Mercosur de que “la salvaguarda del medio ambiente” no se convierta en un pretexto para “medidas proteccionistas”. No obstante, se mostró “optimista” sobre las negociaciones y se sigue apuntando a cerrar el acuerdo antes de fin de año.

“Los demás países del Mercosur tienen la misma posición. Ya hablé con los cancilleres de Uruguay (Francisco Bustillo Bonasso), Argentina y Paraguay (Rubén Ramírez Lezcano)”, precisó Viera; quién reveló que, por el lado del Gobierno Nacional, fue Santiago Cafiero el interlocutor. "La idea es negociar y encontrar un compromiso que “respete los intereses del Mercosur”, agregó el funcionario.

En marzo, la UE presentó un instrumento adicional al Mercosur en el que incorporó una serie de exigencias medioambientales suplementarias que podrían perjudicar la exportación de determinados productos de la región, por lo que se encontró con la resistencia de algunos países.

Este punto fue considerado por el presidente de Brasil, Lula da Silva, como una “amenaza”, pese a manifestar su intención de cerrar el pacto al igual que el presidente Alberto Fernández.

Esto, a partir del interés por parte del mandatario brasileño de perforar en el Atlántico, frente a la costa del estado de Amapá y cerca de la desembocadura del río Amazonas, con el objetivo de llevar adelante explotaciones petroleras.

"Es un acuerdo de compañeros, de socios estratégicos. Nada de colocar la espada en la cabeza del otro. Nos vamos a sentar y arreglar nuestras diferencias", afirmó Lula en julio.

"Los países ricos no cumplieron ningún acuerdo, ni el Protocolo de Kyoto, ni la COP20 de Copenhague, no cumplieron las decisiones de Rio 92 y no van a cumplir el Acuerdo de París", remarcó.

"Quiero tener una presidencia ejemplar del Mercosur. Quiero dedicarme a que, en estos seis meses, podamos incluso cerrar el acuerdo con la Unión Europea y empezar a pensar en otras cosas. Queremos discutir el acuerdo, pero no queremos que nos lo impongan", concluyó.

La reunión se dará tras el ingreso de Argentina a los BRICS

Esta reunión tendrá lugar semanas después de la incorporación del país a los BRICS, conformado por Rusia, India, China y Sudáfrica, además de Brasil, con quien Argentina ya tiene, históricamente, estrechas relaciones por su cercanía.

Para tener en cuenta el peso del grupo económico a nivel mundial, hay que considerar que los cinco miembros originales representan:

Más del 42% de la población mundial

El 30% del territorio mundial

mundial El 23% del PIB

El 18% del comercio internacional

Contribuyen con el 16% de las exportaciones

El 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios

Es tal la relevancia que, en julio pasado, la Unión Europea reclamó a la Argentina que no se una, utilizando la Guerra en Ucrania como principal argumento. Algo que, finalmente, no sucedió.

Esta postura también podría estar relacionada con que, según analistas, la alianza puede llegar a convertirse en un relevante actor en el plano internacional, lo cuál podría condicionar las acciones a futuro, además del panorama a mediano y largo plazo, de la Unión Europea; ya que su peso como bloque económico y comercial podría verse debilitado.

