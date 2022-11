Fuego amigo por la deuda que acumulan las Leliqs

En plena campaña presidencial del 2019, Alberto Fernández prometía que el dinero que se pagaba de intereses de Leliqs y Pases al Banco Central (BCRA) se destinaría al pago de remedios gratuitos para los jubilados.

Pero eso no pasó. Esa deuda, que el común de la gente no tiene tan en cuenta como los US$ 44 mil millones que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI), tal vez porque es dinero que los bancos le prestan al BCRA, creció año tras año y ya comienza a ser una amenaza para su pago.

Un reciente informe de la Fundación Libertad y Progreso, en base a los datos oficiales del propio BCRA, dio cuenta que la deuda, en el caso de las Leliqs el stock supera los $ 7,2 billones “y equivale a 166,5 millones de jubilaciones mínimas”.

Pero con un dato que la agrava. Como el Estado debe cada vez más subir las tasas para hacerse de fondos, hoy el pago de intereses tiene una tasa del 107%.

Para el equipo económico el tema està sobreactuado. El ministro de Economía, Sergio Massa, en el primer reportaje que dio en TV, la semana pasada en TN, relativizó este asunto y desestimó la comparación con un Plan Bonex. Es más, retrucó y aseguró que para fines de este año habrá unos 6 mil millones de dólares adicionales de reservas y que se cumplirá con lo meta de reducir el déficit fiscal un 2,5% del PBI.

Uno de los que advirtió sobre este problema es el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert quien calculó que, a un dólar de $ 200 como se les dio a los exportadores de soja “la deuda del Banco Central equivale a US$ 30 mil millones”.

“El problema es que la gente, que deposita su dinero en los bancos, le está prestando esos fondos (a través de las entidades) a un quebrado, que es el Banco Central”, dijo Espert en declaraciones al canal de noticias A24.

El legislador, quien advirtió sobre el crecimiento exponencial que viene teniendo esa deuda, además de la del Estado Nacional, apuntó a que su resolución “tiene dos salidas buenas y una mala”. “Una de las salidas buenas es ir logrando superávit fiscal e ir pagando lo que se debe, la segunda, pedir dinero prestado y pagar” en una suerte de refinanciamiento, pero con otro acreedor.

“La salida mala es que esto termine en un Plan Bonex, en el cual le terminen dando a los bancos, y por eso también a la gente, un título a diez años”, dijo Espert en el programa Para que sepas.

De esta manera Espert se refería al “Plan Bonex” que llevó adelante en diciembre de 1989 el entonces presidente Carlos Menem y por el cual a los tenedores de plazo fijo –que eran muchos y que ponían sus ahorros a treinta días para tratar de no perder contra la inflación– le dieron de manera compulsiva a cambio un título público a diez años.

En cuanto al informe de la Fundación Libertad y Progreso indica que el ritmo de expansión actual de la deuda remunerada, cuya tasa de interés efectiva anual está en el 107% en el caso de las Leliqs y en 101% para los Pases, “solo es compatible con niveles de inflación anual de tres dígitos”.

Desde el 1° de septiembre el BCRA emitió $ 1,87 billones de deuda remunerada, lo que le permitió hacerse transitoriamente con reservas. Sin embargo, entre octubre y la primera semana de noviembre ya vendió US$ 940 millones, mientras que la deuda siguió subiendo y está en niveles récord de $ 8,8 billones. El Banco Central recurre a ese endeudamiento para esterilizar la emisión monetaria destinada a financiar los gastos del Estado, incluyendo los pagos de intereses de la propia deuda de la autoridad monetaria, que superan los $ 550 mil millones por mes, y también para financiar la compra de Reservas Internacionales.

El Fondo Monetario Internacional realizó a fines de octubre una advertencia, en donde señaló que el mercado de deuda local es cada vez más dependiente del BCRA y que el Gobierno necesita “mitigar los riesgos de rollover”.

El organismo considera que, para asegurar el financiamiento, “hay que expandir el universo de inversores, implementar un plan anual bien coordinado y una estrategia de deuda de mediano plazo”. También pidieron una implementación “más sólida” del ajuste fiscal, monetario y cambiario.

Una advertencia del mercado. El jueves pasado, el Ministerio de Economía intentó hacer un canje de títulos de deuda que vencen hasta fin de año por $ 1,7 billones, pero solo pudo cambiar $ 931.116 millones, a pesar de entregar “Bonos Dual”, que, al momento del pago, entre junio y septiembre del 2023, el tenedor, puede elegir si quiere que se reajuste por la variación del dólar, o de la inflación, más una sobretasa.

El hecho no es menor si se tiene en cuenta que a comienzos de agosto, cuando asumió en el Palacio de Hacienda Sergio Massa había hecho un canje de similares características, pero por dos billones de pesos, con los que logró postergar para el año próximo, los pagos que debía hacer entre ese mes y octubre.

El estado de la deuda. La deuda del Estado Nacional creció a un ritmo de casi US$ 2.100 millones desde fines del año pasado hasta septiembre, último dato registrado por el Ministerio de Economía. Hasta ese mes las obligaciones del Estado Nacional alcanzaban a US$ 379.932 millones, mientras que en igual mes del 2021 alcanzaban los US$ 340.166 millones.

Desde comienzo de año, la deuda, tanto en pesos como en dólares, pero nominada en esta última divisa para tener una unidad de cuenta, aumentó US$ 19.139 millones. Si se la compara con la de diciembre del 2019, último mes que gobernó Mauricio Macri, la deuda del Estado aumentó US$ 59.303 millones o el equivalente a un 18%. Y todo esto, a pesar del canje de la deuda con el sector privado, cerrado en septiembre del 2020, y la renovación del préstamo por unos US$ 44.800 millones que se hizo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de este año.