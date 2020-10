IDEA: qué dicen los empresarios fuera de los micrófonos

El Coloquio de IDEA este año, pandemia de por medio, fue virtual, con una asistencia a las charlas vía internet de 13.000 asistentes. Pero, a pesar de esto, los CEOs no se privaron de tener una charla off the record con la prensa, en la que insistieron en la falta de seguridad jurídica y medidas de mediano y largo plazo.

Lo primero que destacaron algunos fue que en su mensaje, el presidente Alberto Fernández destacó el diálogo abierto. “Lo más valedero es estar para dialogar”, se insistió.

Y desde ya, los temas siempre rondaron sobre la relación del empresariado con el Gobierno, cómo toman sus medidas y qué falta (y qué sobra) para que de una buena vez la Argentina pueda abandonar la palabra crisis cada vez que se habla de su economía.

Una de las preguntas apuntó a las declaraciones de Fernández sobre la intangibilidad de los depósitos. “El miedo a que sean expropiados existe –dijo uno de los CEOs--. Así que cualquier aclaración es buena”.

Y en seguida surgió el tema plan económico y pobreza. “En el tema cambiario hay una cuestión de confianza. Y esto está emparentado con un plan. Se puede tener una brecha del 100%, cepo, poner reglas en los mercados, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a seguir gastando más de lo que entra? ¿Hasta cuándo el déficit?”.

“El gasto público no es el problema, sino el déficit. La Argentina necesita de un equilibrio fiscal dramáticamente. Se necesita una política pública y estable. Está bien lo que la gente vote pero deber haber un límite (al gasto público). Si no, creás más pobres. Cuando gastás en exceso creás más pobres”, señaló otro de los presentes.

Otro de los CEOs indicó que no veía un escenario con tensiones sociales, “a pesar de la pobreza del 40%. Hay problemas irresueltos, pero no hay problemas sociales”, dijo uno a lo que otro aportó: “Nos preocupa a todos. Hay gente que sale a la calle, habla de República, pero no sabe a qué se responde”.

Respecto a la brecha cambiaria, los CEOs indicaron que “genera discusión. Hay que trabajar para achicarla. En los últimos 50 años hubo falta de dólares. La falta de confianza genera parte de la brecha. Genera discusiones. Hay que hacerla desaparecer”.

Una de las preguntas que se hicieron prácticamente todos los CEOs es, con la crisis económica y la provocada por la pandemia de coronavirus, “¿cuándo se va a volver a tener una economía normal?”.

“Puede haber una política económica después de un acuerdo con el FMI, pero primer hay que llegar a ese acuerdo”, advirtió uno de los presentes en la charla off the record y otro señaló: “El Gobierno dice que lleva a la Argentina a salir de este pozo, a ser un país exitoso. Pero me temo que no es el Gobierno el que va a lograrlo sino el sector privado. Hay que liberar las fuerzas productivas de Argentina que son los privados. En eso disiento con el ministro de Economía (Martín Guzmán)”.

Ya hablando por sectores, en cuanto a las exportaciones, se indicó que cuando Brasil empiece a crecer un poco más, el sector automotriz podría ver una mejora.

En tanto, la demanda de electrodomésticos fue exponencial durante la cuarentena, ya que comenzaron a usarse más, ayudó el Ahora 12, entre otros factores. “No sabemos tenemos en claro cómo va a seguir en 2021”, apuntó otro CEO.

En alimentos, uno de los CEOs señaló que las exportaciones cayeron en los primeros dos meses de pandemia por el cierre de Europa, tanto en volumen como en precio. Hoy este sector se está recuperando pero más por volumen que por precio.

“Se permiten importar insumos normalmente. El Gobierno quiere una sustitución de importaciones para los productos finales, que se fabriquen localmente”, aclaró otro.

Si bien lo pagos de insumos están normales, una de las quejas que se presentó fue la oscilación permanente de nuestro país de gobiernos aperturistas y de gobiernos que cierran la economía. “Hace falta seguridad jurídica. Previsibilidad –se quejó uno de los CEOs--. Continuidad de las políticas públicas. De lo contrario, es difícil hacer planes de inversión”.

Tampoco la mayoría estuvo de acuerdo con la aplicación del impuesto a la riqueza. “Es nefasto –opinaron--. Se toca las inversiones de las empresas en un país que necesita inversiones y desarrollo”.

Un ejemplo que se dio es el caso en que una persona deba vender sus bienes para pagar el impuesto. “Sería confiscatorio”, afirmaron y se destacó el hecho de que muchas personas están consultando con abogados para hacer una presentación de inconstitucionalidad.

“Tenemos que hacer una reforma para el mediano y largo plazo –analizaron sobre el final del off the record--. Hay que hacer una ley de coparticipación que hoy no tenemos. Esto es clave porque la mayor parte de lo que se recauda va al gobierno central”.

Esto hace que los municipios no reciban suficientes fondos y que, como la mayoría “está fundido”, aplique cualquier tasa. “Cada uno se salva como puede –dijeron--. Hay que hacer una ley de acuerdo marco para evitar la doble imposición”.