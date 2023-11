El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, presentaron el Plan integral de promoción y desarrollo del turismo internacional en la ciudad de Posadas.

Se trata de un plan que busca consolidar al país como el principal destino turístico de la región a través de un impulso del turismo receptivo. En concreto, se busca alcanzar los 10 millones de turistas internacionales.

Durante el acto, el titular del Palacio de Hacienda se refirió al éxito del programa PreViaje en la provincia: "Más de medio millón de argentinos visitaron Misiones con el PreViaje, de los 7 millones y medio de argentinos que lo usaron. Cuando escucho esos mensajes de que subsidiar al turismo puede destruir nuestras cuentas, quiero dejarles algunos números: en ese más de medio millón que visitó Misiones están explicados en términos de empleo, de inversión, de generación de divisas y en términos de estabilidad en el mercado de trabajo. 548.000 trabajadores en el sector hotelero, turístico, gastronómico, el sector que más empleo generó en los últimos 2 años".

"La planificación de crecimiento de 1.000 millones de dólares más por año en términos de ingreso de divisas por ingreso de visitantes tiene a esta provincia como uno de los principales actores", agregó.

Sergio Massa presentó 10 "acuerdos para el futuro del país"

Por otro lado, Massa, luego de su paso por Córdoba en el marco de la campaña electoral, salió al cruce de la propuesta para terminar con la distribución de recursos desde Nación a las provincias al afirmar que "este 19 de noviembre está en juego también uno de los acuerdos centrales que tenemos que construir un nuevo pacto fiscal federal, porque desde la otra parte política se plantea la eliminación de la coparticipación".



En ese sentido, consideró que si se elimina la coparticipación será "la condena a las provincias a vivir con lo propio, sacándolas de un proyecto de país y provocando el abandono por la falta de recursos".



"Este es un momento donde el nuevo pacto fiscal federal tiene que ser con más recursos y no con menos, más inversión y no con menos, ya que se necesita achicar las asimetrías entre las regiones", precisó el candidato.

Asimismo, se refirió a la postura de la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en contra de la existencia de reservas naturales porque aumentan el gasto público: "Es imposible pensar que podemos defender a Iguazú como destino de la naturaleza, como destino turístico, asociado a la agenda de destinos naturales, si hay gente que piensa gobernar la Argentina cerrando parques nacionales y planteando que el cambio climático es una mentira. Nadie va a creer que podemos ser proveedores de turismo ambiental si gobierna gente que niega el cambio climático y la agenda ambiental".

Sergio Massa dijo que si gana las elecciones, su ministro de Economía "será de otro sector político"

Además, Massa prometió 3 a 8 años de prisión "para el que tala bosques, para el que rompe humedales, para el que contamina ríos. Nada de una multa, como dicen por ahí, no todo tiene precio, hay cosas que no se arreglan con multas, que no se arreglan con plata, que tienen que ver con qué lugar para vivir le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos", dijo.

Tambien, apuntó contra las declaraciones de Javier Milei, quien aseguró que romperá relaciones con Brasil y dijo que su presidente, Lula Da Silva, es "comunista y corrupto" y "por eso estuvo preso". "Otra gran fantasía es romper relaciones con Brasil. Imagínense lo que puede significar en términos de funcionamiento económico, comercial, social, para esta provincia que tiene el 92% de su frontera no con la Argentina, sino con Brasil y con Paraguay. Es al réves, tenemos que modernizar los pasos, hacer más ágil el cruce, ir a un esquema que nos permita ir y volver con mayor nivel de conectividad, sin trámites burocráticos, facilitar y agilizar todo el tema migratorio".

Los principales anuncios

Y anunció tras el pedido del gobernador de Misiones: "Aunque al concesionario del aeropuerto de Iguazú no le guste y por ahí es lógico que no le guste, vamos a bajar la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Iguazú para competir con Foz de Iguazú (Brasil)".

En el mismo sentido, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, dijo: "El principal emisor de turistas para Argentina es Brasil, que es un país hermano y con el cual tenemos que cuidar la relación. Vamos a no solamente aumentar la frecuencia, aumentar la conectividad, sino que vamos también a bajar las tasas aeroportuarias. Los pasajes de los países regionales tienen más carga impositiva que costo de pasaje. Eso hace que se encarezca y hace, sin ninguna duda, que tengamos menos visitantes".

Tambien, Lammens anunció: "Vamos a trabajar muy fuertemente con China. Es un mercado que es el mayor exportador de turistas al mundo. Más de 140 millones de chinos salen al mundo. Argentina es el principal mercado con 80 mil turistas que venían hasta el año 2019. Vamos a trabajar con las líneas argentinas en un vuelo directo de China a Buenos Aires para incrementar, para focalizar ese mercado que para nosotros es estratégico y que nos va a permitir sumar 250 mil turistas por año"

El FMI endurece su postura sobre la Argentina por las últimas medidas de Massa

Por último, Massa les dejó un mensaje a todos los empresarios de Misiones exportadores: "Quiero proponerles un compromiso y un desafío, un compromiso de mi parte y un desafío para ustedes. Si Dios y los argentinos y los misioneros me dan la responsabilidad de gobernar, desde el primero de enero cada dólar incremental que exportemos va a pagar cero de impuestos internos nacionales"

"Si el 19 de noviembre a la noche nos enteramos de que los argentinos no eligieron ni la violencia, ni el odio, ni la bronca, ni el ajuste, sino que eligieron el crecimiento, el diálogo, la esperanza, el 20 empiecen a hacer las cuentas de cómo crecemos en exportaciones porque si ustedes crecen en mercados, crecemos en trabajo, si ustedes crecen en mercados, crecemos en divisas y tenemos nuestra economía más fuerte. Si ustedes crecen en mercados, tienen empresas más rentables", afirmó en el marco de la campaña electoral de cara al balotaje.

LD