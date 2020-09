Sin corralito: aseguran que hay respaldo para los dólares en los bancos

En medio de las versiones de un nuevo ‘corralito’ para los dólares que circularon en los últimos días, los analistas del mercado y economistas destacaron que los bancos tienen liquidez, que cubre el 87% de los depósitos en moneda extranjera.

Para la calificadora Moody’s en Argentina, la liquidez del sistema es elevada y eso mitiga el riesgo de las medidas del Banco Central. “Consideramos que los depósitos en moneda extranjera se encuentran respaldados por la elevada liquidez que existe en el sistema financiero local”, señala. La liquidez llega al 87,6% sobre el total de depósitos, colocada en depósitos en las propias entidades como en efectivo en el BCRA.

También la consultora 1816 Estrategia dice que cerca del 90% de los depósitos en dólares está en efectivo, mientras que un año atrás esa cifra ascendía al 60%. Sobre el total de depósitos, más del 70% está en caja de ahorro y el resto en plazos fijos cortos.

“El sistema bancario está sólido. A pesar de que hay muchas tensiones en el frente cambiario y que los mayores controles a la compra de dólares complicaron las cosas, los bancos están líquidos: hay dólares para que quienes quieran retirar sus depósitos puedan hacerlo”, detalló el economista Matías Rajnerman.

A una semana del debut del supercepo, para analistas "fracasó" el plan

“Los depósitos privados en dólares ascienden a USD 17.250 millones. Los préstamos apenas superan los US$ 6.000 millones. La diferencia de US$ 11.250 millones (65%) de los depósitos es la liquidez del sistema, que está en niveles inusualmente elevados”, escribió el economista jefe de Ecolatina en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la consultora LCG, los depósitos en dólares cayeron 11%, por US$ 2.000 millones, en lo que va del año mientras que la baja en los préstamos fue muy superior, del 41%, unos US$ 4.200 millones.

“Los depósitos en moneda extranjera ascienden a los US$ 20 mil millones y cayeron un 9,8% en los últimos meses por la ampliación de la brecha cambiaría en línea con la fuerte devaluación del peso en el mercado no oficial y por el incremento en las restricciones de acceso al mercado único y libre de cambios (MULC)”, agrega el análisis de Moody’s sobre el cepo para personas y empresas.

No es que falten dólares, sino que sobran pesos

Pese a eso, el sistema mostró una suba en la liquidez por la caída de préstamos en moneda extranjera. De esa forma, la cobertura de los depósitos en dólares mejoró en los últimos seis meses. “No obstante, la débil posición de las reservas netas del BCRA y el elevado déficit constituyen un riesgo potencial sobre la dinámica de retiro de depósitos del sistema”, advierte Moody’s.

Si la presión sobre las reservas del Central persiste, hay tres posibles escenarios, según detalló Rajnerman: endurecer todavía más el cepo, convalidar un ajuste del tipo de cambio oficial (una devaluación) o aumentar la tasa de interés.

Devaluación. “En el Gobierno no parece existir hoy conciencia plena de que la economía no va a poder funcionar con este tipo de cambio”, indicó por su parte un análisis de la consultora LCG, para quienes “la depreciación del peso es inevitable”. Aunque ingresen los dólares comerciales, remarcan los economistas, “es imposible desandar el cepo cambiario debido a que no sólo se pierde el flujo que se cortó actualmente, sino que existen casi $ 1 billón de plazos fijos que podrían migrar a la compra de divisas.

Pesce: "Un dólar de 130 pesos nos pondría en niveles de pobreza descomunales"

“Esos “elegidos” se escogen con el criterio menos progresivo que se pueda obtener. Sólo los que no tuvieron premuras en términos financieros, sectores menos golpeados, podrían acceder a comprar dólares y venderlos en el paralelo obteniendo una ganancia o atesorándolo para venderlo en un futuro con una ganancia”, remarcaron sobre las actuales restricciones del cepo que dejó afuera a beneficiarios de IFE y de créditos a tasa cero.

La alternativa puede estar vinculada al acuerdo con Fondo Monetario Internacional. Lejos de achicar la brecha como pretendía Martín Guzmán, en LCG estimaron que el valor al cual se unificaría hoy el mercado es más cercano a $150 y la tendencia no queda clara dado que “hay pesos para alimentar una espiral sobre su precio. Demorar lo inevitable solo es evitar pagar costo presente, pero pagando una tasa de interés dado que el costo en el futuro es más elevado”.

CP