Sin listas o con aumentos de hasta 150%: la primera semana de los precios en la era Milei

“Por el momento no tenemos precios de costo” fue el mensaje que muchos minoristas recibieron esta semana después de conocerse las medidas económicas del nuevo Gobierno. La opción era preguntar producto por producto disponibilidad y precio de reposición. Pero en algunos casos, en los que sí había listas, superaron el 100% en algunos alimentos básicos, y crecieron el 150% en los últimos diez días. Negocios cerrados ante la incertidumbre de no saber a qué precio vender para no perder y comercios que decidieron abrir a pesar de eso fueron la postal de una semana en la que el sinceramiento de precios, el aumento de los combustibles y del dólar oficial obligaron a las consultoras a volver a calcular sus proyecciones para lo que resta del año.

Según explicó a PERFIL el economista y consultor Orlando Ferreres, durante la primera semana de diciembre la inflación fue del 10%. “Aún faltan tres semanas, el salto va a ser por lo menos del 20% para diciembre, y lo mismo sucedería en enero de 2024”. Para mediados de ese año, las proyecciones indican una inflación acumulada del 300%.

Las consultoras aún trabajan en la actualización de los datos, sobre todo después de las grandes subas que ocurrieron esta semana. La carne aumentó 50%, según afirmó a este medio Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra). “Este aumento tiene origen en la falta de hacienda y no en los anuncios económicos”. La carne, según esta fuente, subió 240% en el año.

“A hoy, en la primera parte de lo que va del mes comparada con el mismo periodo del mes de noviembre, la inflación está entre el 15% y el 16%”, agregó Camilo Tiscornia, economista de la consultora C&T.

Las consultoras estiman un piso de aumento para el año del 200 por ciento

“Conceptualmente los escenarios de proyecciones no se alteraron. Esperábamos que el ajuste de precios relativos tuviera un fuerte impacto en la aceleración de precios tanto desde el punto de vista del tipo de cambio como de precios rezagados, combustibles y todo lo que se va a venir hacia adelante con tarifas de los servicios públicos, prepagas y telecomunicaciones, cuya secuencia y magnitud desconocemos todavía”, agregó a PERFIL Santiago Manoukian, de la consultora Ecolatina.

“El ajuste cambiario fue un poco mayor de lo que esperábamos, el Gobierno intenta no quedarse corto sabiendo que después el tipo de cambio oficial se va apreciar. Forzó un primer ajuste para ganar credibilidad, lo que hace que tengamos más inflación para diciembre”, agregó el economista.

Por eso, estima, la inflación de este mes va a superar el 20% y el año cerraría con un incremento de precios superior al 200%.

Mientras los números y proyecciones se actualizan, los minoristas ya empezaron a ver el sinceramiento de precios y los efectos del dólar en las góndolas.

“Antes de las medidas anunciadas tuvimos una semana de saltos de precios. Después de las elecciones los incrementos rondan el 80%. Hay mercadería cuyo valor se triplicó”, agregó Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA).

“No sabemos ni dónde estamos parados, no sabemos los precios de mañana tampoco. Incluso los negocios que pudieron cerrar están cerrados. Ahora nadie te avisa nada, a la mañana hay un precio y a la tarde otro”, agregó Héctor González Pavan, tesorero de la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA).

La Cámara de Operadores Productores Mayoristas Frutihortícola (Comafru) denunció en un comunicado que la remarcación de precios supera el 600%. Así, por ejemplo, la papa que se vende a los mayoristas a $300 y $350 el kilo, en las góndolas se encuentra a $1099. La cebolla y la zanahoria, en tanto, se venden a $150 y $250, y se ofrecen en supermercados y verdulerías a $429 y $799.

La Fundación Libertad y Progreso explicó que lo que está pasando esta semana es parte del sinceramiento de precios que se esperaba después del cambio de Gobierno. “En los últimos 4 años los precios regulados aumentaron 422 puntos menos que los no regulados”, aseguraron.

La Fundación agregó que “en base a los datos publicados por el Indec hasta noviembre, la presidencia de Alberto Fernández acumuló una suba del IPC general de 931%”.

Pero los aumentos no terminan con el fin de la presidencia anterior. Según el consultor porcino Juan Ucelli, la media res vacuna, la media res porcina y el pollo eviscerado subieron fuertemente esta semana producto de la devaluación. El precio de la carne de cerdo podría volver a aumentar la semana que viene ya que “el valor del capón vivo fijado por PORMAG es superior al precio de esta semana”, explicó. En el año, comentó a PERFIL, el producto aumentó 370%, mientras que “el impacto a la fecha en los puntos de venta fue del 330%”. Para la semana que viene se espera un incremento cercano al 20%.

La inflación navideña, medida en cuatro mandatos

Según un relevamiento de PERFIL los precios de la canasta navideña, desde diciembre de 2013 hasta diciembre de 2023, crecieron alrededor de 10.000%. En este periodo, que abarca los mandatos de Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei, una sidra pasó de costar $18 a $1900.

En los últimos cuatro años, los precios de los mismos productos aumentaron hasta un 1614%.

Así, si en diciembre de 2019 un pan dulce económico con frutas costaba $170, ahora en promedio se consigue por $1500. Lo mismo pasa con otros productos como el budín, que creció 1200%, ya que hace cuatro años costaba $100 y ahora $1300.

El turrón de maní, que hace cuatro años se conseguía por $45, la sidra por $149 y el asado por $280 el kilo, aumentaron entre un 1100% y 1600% promedio.

En 2013 estos mismos productos costaban $6,50, $18 y $46, respectivamente.