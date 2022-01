Colmena: cómo funciona la primera plataforma digital argentina de gestión, comunicación y capacitación

Pongamos el foco, antes que nada, en la mayor verdad sobre la tecnología: La necesitamos. La transformación digital no es un cambio de herramientas de trabajo, es un cambio de mindset, de mentalidad, hacia una en la que el uso de herramientas digitales nos brinden una mejor calidad de vida. No hay que salir corriendo a aprender sobre marketing digital, programación, business Intelligence, big data o diseño gráfico, se trata de asumirnos como parte de un futuro, del que somos también artífices, activos o pasivos.

Comprender que se necesita de la tecnología es tan simple como no poder refutar que ayuda a las personas de todas las sociedades y desde siempre, a organizar y disponibilizar el conocimiento, mediante instrumentos, herramientas o modelos que resuelven problemas humanos, más eficientemente que los humanos solo con sus cuerpos y energía.

Las personas y la tecnología vivimos en una danza en la que cada día somos más dependientes. ¿Podemos prescindir de la Tecnología? La respuesta es un rotundo “no”, entonces mejor aprovechémosla, porque este cambio es constante para todos y nuestras interacciones con compañías, entidades, clientes y entre nosotros mismos.

De forma individual y como parte de las compañías, dueños, directivos, gerentes y equipos, debemos asumir este rol protagónico. De hecho, según los datos de GPS Empresas, del Ministerio de desarrollo productivo, en 2021 tenemos en Argentina más de 600.000 empresas, con un 83% son Micro empresas, 16.8% PyMES y apenas 0.2% de grandes empresas. Cerca de 100.000 PyMES han recibido créditos y diversos instrumentos para su transformación digital y ya están en marcha.

Para dar una solución adaptada al mercado nacional, para todos los sectores, hace 11 años nace Colmena Digital, la primera plataforma argentina para gestionar, comunicar y capacitar equipos dentro y fuera de la oficina. Se trata una SAAS (System as a service) diseñada y probada, multiplataforma, Cloud y en paquetes de servicios, enfocada en volver más productivas a las personas y las compañías. Con Colmena los equipos de trabajo tienen todo lo necesario para trabajar en un único punto de acceso, pudiendo trabajar desde cualquier lugar tan solo con un teléfono móvil.

"En el 2020 la pandemia obligó a muchas compañías a digitalizar cientos de procesos y tareas, por ello en este sentido Colmena se transformó en la principal herramienta para acompañarlos en esta dirección”, dice Daniel Gelmer, CEO de la companía.

“Colmena surgió como una red social corporativa para grandes empresas, con miles de empleados a los cuales necesitaban hacerles llegar un mensaje claro, segmentado, de forma inmediata y que a su vez permitiera a los equipos interactuar entre ellos y con la compañía para generar sinergia de forma digital. A medida que fuimos avanzando en el desarrollo de la plataforma nos dimos cuenta de las necesidades no solo a nivel comunicacional sino también operativas que se generan en los equipos cuyos integrantes están sobre todo en campo y no poseen una computadora para realizar sus tareas. De esta forma seguir facilitando el crecimiento en el mercado nacional, incluso económicamente, a compañías que deseen transformarse, reconvertirse o impulsar su digitalización. Todas estás tareas se realizan en un 90% a través de mails, planillas impresas o en el mejor de los casos planillas de cálculo, lo cual no solo afecta el medio ambiente, sino que hace a las personas y a los procesos menos productivos y conlleva un mayor margen de error. Luego del éxito que tuvo en nuestros clientes pensamos que el próximo paso es hacer que cualquier empresa o profesional pueda acceder al mismo servicio que una multinacional a un precio accesible y en moneda local” explica Daniel Gelmer, CEO de la compañía.

Usar la tecnología de la forma más fácil y funcional, haciendo que las personas disfruten de su uso y vean los beneficios de eliminar el papel, digitalizar procesos repetitivos y poco productivos, enfocar a los equipos a tareas más creativas, de creación de valor, desarrollando sus capacidades y optimizando el tiempo y las inversiones es la clave de Colmena.

Qué es y cómo funciona

Colmena es una plataforma que funciona completamente en la nube, con lo cual está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y no necesita de ningún tipo de mantenimiento por parte del usuario. Los requerimientos son mínimos para su funcionamiento tanto en PC como en dispositivos móviles, permitiendo que cualquier usuario pueda utilizarla.

Caption

Dispone de diferentes módulos como el Pack Comunicación que permite a los usuarios acceder a contenido informativo por parte de la compañía, interactuar con la empresa y sus compañeros comentando y dando Me Gusta o accediendo a distintas comunidades. El Pack Gestión que permite distribuir información a través de un repositorio de archivos, generar solicitudes o tickets de forma personalizada y flexible permitiendo la posibilidad de generar equipos de competencia y flujos de aprobaciones infinitos o el módulo de formularios que permite generar formularios de forma tan flexible y dinámica que permita generar desde auditorías a exámenes o encuestas. El Pack Cumplimiento que se encarga de representar vía gráficos, indicadores o tablas de análisis, toda la información volcada en Colmena. El pack Capacitación a través del cuál las empresas podrán entregar contenido educativo ya sea en archivos, videos o interactivos lúdicos a sus equipos.

La principal ventaja de Colmena es que tanto el contenido como el acceso a los distintos módulos está segmentado de acuerdo a las necesidades y reglas de negocio definidas de las empresas y los usuarios, es decir, los usuarios accederán solo al contenido y funciones que les son relevantes de acuerdo a su perfil, rol, área o ubicación geográfica lo cual ayuda a generar una comunidad digital y mantener el foco.

Estos procesos suelen tomar mucho tiempo y esfuerzo, pero con Colmena la solución es de rápida implementación y adopción.

Dado que el foco de Colmena es optimizar y mejorar la productividad, la contratación e implementación debe ser igual de sencilla. A través del sitio www.colmena.digital se puede contratar el servicio en pocos pasos seleccionando los packs deseados y el proceso de implementación lleva tan solo 10 o 15 días. Al ser una empresa de origen nacional, con soporte nacional, podemos acompañar al cliente en cada momento brindándole toda la asistencia necesaria.

En el 2020 la pandemia obligó a muchas compañías a digitalizar cientos de procesos y tareas, por ello en este sentido Colmena se transformó en la principal herramienta para acompañarlos en esta dirección”, dice Gelmer.

Actualmente Colmena ofrece a nuevos clientes un beneficio exclusivo de un 70% de descuento sobre el segundo paquete contratado. De esta forma seguir creciendo en el mercado nacional facilitando, incluso económicamente, a compañías que deseen transformarse, reconvertirse o impulsar su digitalización.

Para más información y solicitar de demostración personalizada ingresar a www.colmena.digital