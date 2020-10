Según una encuesta los monopatines eléctricos son considerados peligrosos para la vía pública

Para 8 de cada 10 personas encuestadas por el Observatorio Vial de CECAITRA, los monopatines eléctricos son considerados muy o bastante peligrosos. Este medio de transporte cada vez más elegido y usado en las pequeñas y grandes ciudades, tiene ventajas pero también con desventajas, y ya es reconocido por la gente como un medio más para circular por calles y avenidas.

Para conocer la opinión de la gente acerca de este nuevo vehículo, la CECAITRA (Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial) realizó un sondeo telefónico en hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Entre otras cuestiones relacionadas con la seguridad vial se consultó: “¿Cuán peligroso considera que es permitir la circulación de los monopatines por calles y avenidas?”. Allí, 8 de cada 10 consultados, los consideró un peligro: un 49% muy y un 26% bastante peligrosos. A su vez, un 15% dijo que los consideraba poco peligrosos y para un 4% no representan un peligro.

“Evidentemente este nuevo vehículo es considerado como amenazante para circular en la vía pública. Al ser un dispositivo de transporte que es usado hace pocos años en nuestro país, la mayoría de la gente no conoce con certeza las características de los monopatines”, indicó Facundo Jaime, vocero de la Cámara vial.

8 de cada 10 consultados consideró a los monopatines eléctricos un peligro: un 49% muy y un 26% bastante peligrosos.

Si se desea enumerar las ventajas de este nuevo medio de transporte, hay que destacar que es amigable con la ecología ya que, al igual que la bicicleta, no genera emisión de gases a la atmósfera y sólo consume energía eléctrica. Además permite ahorrar tiempos, no sólo por su rapidez, sino porque no requiere lugar para estacionarlo. También se caracterizan por ser silenciosos y adaptables para usar en combinación con otros medios de transporte, por ejemplo con un tren. Otras de las virtudes es que no se requiere una habilidad previa para manejarlo, ni una licencia de conducir.

Entre las desventajas se puede mencionar que la mayoría de los monopatines, posee un sistema de frenado básico y no muy seguro, si se circula a una velocidad alta. El freno trasero se acciona ejerciendo presión con el pie sobre el guardabarros y este fricciona la goma de la rueda hasta detenerla. Además, el tamaño tan pequeño de las ruedas, que no superan los 25 cm de diámetro, son más propensas a pinchazos y/o roturas. También se debe remarcar, la ausencia de dispositivos de seguridad como los espejos para mirar para atrás. Su precio elevado es otra contra de este vehículo.

Una de las mayores desventajas de los monopatines es que aún no existe una normativa vial que regule su circulación a nivel nacional. Solamente, hace menos de un año, la ciudad de Buenos Aires incluyó estos dispositivos de movilidad personal en el Código de Tránsito y Transporte con las condiciones para circular.

Durante el sondeo también se indagó sobre otras cuestiones viales para tener una mirada más general de lo que se piensa sobre el tránsito en Argentina. Así, se preguntó si consideraba que ocurrían más, menos o la misma cantidad de siniestros viales que en otros países. Para la mayoría de los encuestados (44,6%) en Argentina ocurren más siniestros viales o accidentes (como la gente suele nombrarlo generalmente); para 4 de cada 10 (40%) se produce la misma cantidad y solo para el 5,8% en nuestro país hay menos siniestros.

“Que la mayoría reconozca que en nuestro país ocurren más siniestros viales da a entender que hay una visión general de que es una problemática y debe ser resuelta. Desde la CECAITRA preferimos hablar de siniestros, ya que la palabra accidente está muy ligada a la mala suerte y, en cambio, cuando ocurre un choque o un atropello, se debe a que hay un responsable. Hubo una persona que infringió la ley, no sucedió por azar. Por eso seguimos apelando a que se salga a la calle con conciencia vial, circulando con atención, respeto y responsabilidad para evitar siniestros viales”, finalizó Jaime.