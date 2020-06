Thomas John Woodward se hizo conocido como Tom Jones en la década del 60 y hoy, 7 de junio de 2020, cuando el calendario indica que es su cumpleaños número 80, el hombre sigue girando...

Claro, la pandemia de coronavirus cambió sus planes y tuvo que reprogramar su gira, pero nada indica que Sir Thomas John Woodward (sí, es caballero), esté pensando en bajarse de los escenarios o en seguir quedándose en casa.

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, Tom Jones disfrutó a pleno de todos los beneficios que da la fama, en principio en los 60 y 70, de la mano de su estampa y de una voz inusual para esos tiempos.

“Un barítono robusto y de garganta completa", decían los críticos. Y quien lo escucha hoy, lo puede seguir diciendo. Porque su voz -como su fama y su éxito con las mujeres- sigue intacta...

Su primer sencillo fue grabado en 1964 con la canción "Fiebre intermitente" ("Chills And Fever"), pero pasó sin pena ni gloria. El éxito llegaría en 1965 con la canción "It's Not Unusual".

Ese mismo año, grabó el tema para la película de James Bond titulada "Thunderball" y el reconocimiento cobró forma absoluta con el premo Grammy por Mejor artista nuevo.

En 1966, su popularidad empezó a consolidarse a través de una propuesta madura, transformándose en un crooner con canciones como "Green Green Grass of Home", "What's New Pussycat", "Help Yourself" y especialmente "Delilah".

En 1969, Jones tenía 29 años apenas y era, con su movimiento de caderas cual Elvis Presley, el hombre por el cual las mujeres arrojaban su ropa interior en todo escenario que él pisara.

Todo, mientras la CBS atraía a la audiencia adolescente dándole su propio programa, "This is Tom Jones", donde Tom tocó el cielo con las manos cuando cantó con Janis Joplin, ya una leyenda viva de solo 27 años que había conquistado a todos en los festivales de Monterey y Woodstock.

De la mano de sus 80 años se cumplen 55 de la carrera musical de Tom Jones y la BBC no se lo iba a perder, por lo que preparó una programación especial para homenajear a uno de los cantantes más versátiles que dio el Reino Unido. Y también, por qué no decirlo, el más ¿"kitsch"?

Sí, esa podría ser una buena palabra para contraponerla a "cool" y así definirlo, quizás, como al artista "kitsch más cool" o el "kitsch más elegante".

La cuarentena sin fin en historias de músicos y cantantes independientes: Quien quiera oír, que oiga

Ese adjetivo que muchos reemplazan por "grasa", "ordinario" y en España con la genial palabra "hortera" persiguió a Tom Jones durante toda su carrera, pero obviamente, bastaba cantar con esa voz privilegiada que Dios le dio para que todos se olviden de ese detalle...

Eric Clapton reapareció en cuarentena y canta "Tears in Heaven" con una artista portuguesa de 25 años

Pero el propio Tom Jones, casi implícitamente, se autocalifica kitsch o vulgar en su autobiografía de 2015 titulada "Over the Top and Back" ("En la cima y de vuelta"), cuando relata lo que vio frente al espejo del camarín una noche de 1983, en la sala para convenciones Château de Ville Dinner Theatre, en Framingham, Massachusetts.

En ese entonces, venía de diez años seguidos sin un éxito del que vanagloriarse y de noche tras noche en garitos de segunda:

“Chaqueta bolero de lentejuelas, camisa blanca abierta, cadenón de plata al cuello. Pantalones negros ceñidos hasta la cadera. Hebilla de cinturón del tamaño de una tapa de alcantarilla. Tacones cubanos”, describe Jones en su libro, un enumeración de detalles kitsch, sin duda...

Y agrega: "Solo cabía hacerse dos preguntas en ese momento: ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y una vez aquí, ¿cómo salgo de esta?”.

Los 90 años de Clint Eastwood: "¿Por qué tendría que pensar en retirarme?"

Por supuesto, el hombre no solo salió, sino que cada vez que el sube y baja de su carrera estaba al ras del suelo, supo reinventarse y renacer.

No solamente emergió de ese pozo de los años 70 porque el público nunca dejó de reclamar "Delilah", What´s new Pussycat" o la explosiva "Sex Bomb", sino porque Jones se reinventó en 1987 con "A Boy From Nowhere" y cautivó a las nuevas generaciones con su versión recargada de sensualidad de "Kiss", de Prince.

Había llegado el momento en el que Tom Jones descubría que ya podía cantar lo que quisiera y cómo quisiera.

En 1992, apareció en la legendaria serie "The Simpson", en un capítulo en el que el señor Burns se enamora de Marge.

En el 2000, actuó para el entonces presidente Bill Clinton en la Casa Blanca para conmemorar la llegada del nuevo milenio; y en 2008 recibió la Orden del Imperio Británico de manos de Isabel II.

En el 2012, en tanto, fue convocado para ser juez en la versión británica de La Voz: las nuevas generaciones ahora también lo conocerían....Comenzó como juez en la primera temporada y aún sigue cumpliendo ese rol.

Otros momentos inolvidables en su carrera más reciente fueron, por ejemplo, en 2012, cuando cantó una maravillosa "Delilah" reversionada en el concierto del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II frente al Palacio de Buckingham.

O cuando en febrero de 2007 hizo su primera presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile), donde se quedó con dos antorchas (una de oro y una de plata) y una Gaviota de plata, por su calidad y trayectoria profesional.

Su cumpleaños número 80 lo iba a celebrar en el escenario, pero el coronavirus lo obligó a reprogramar para 2021 las fechas de más de una docena de conciertos por todo el Reino Unido -el primero en Irlanda del Norte-. Y el anuncio lo hizo en sus redes sociales, donde es muy activo.

Maluma y Jennifer Lopez se filmaron por zoom para terminar un filme

Mujeres, dinero y un hijo al que no quiere

Casado con Melinda Trenchard en 1957, la historia de su matrimonio que finalizó en 2016 cuando ella falleció a causa de un cáncer es una de las más agitadas del mundo del espectáculo inglés, más allá de los 59 años que duró el matrimonio. Sobre todo porque él fue sistemáticamente infiel.

El detalle es que ni él se arrepentía ni ella quería divorciarse. Pero se sabe que ese matrimonio abundaba en ficción y que de los 59 años habrán compartido techo unos diez...

En su apogeo, Tom Jones nunca desestimó oportunidad de acostarse con groupies, fans o colegas de la farándula, y llegó a confirmar que hubo temporadas -entre los años 60 y 80- en los que podía sumar "hasta 250 amantes al año".

Pandemia: por qué la música es la mejor aliada para atravesarla

Eso sí, el hombre siempre aclaraba que, "solo he amado a una mujer en la vida". Sí, aún lo tiene clarito: Para él, una cosa es el sexo, y otra cosa el amor. "Y eso, señores, el amor, yo no lo compartía con nadie", dijo. ¡Un adalid del poliamor!

Ese gran amor con Linda, que se convirtió en un matrimonio hasta que la muerte de ella los separó. tuvo su fruto con Mark Woodward, el único hijo legal y reconocido de Tom Jones y el único de la pareja.

Si bien, conociendo el paño, había muchas chances de que aparecieran más descendientes por ahí, lo cierto es que hubo un solo caso que llegó a los tribunales en los 80, cuando una de las amantes de Tom, la modelo Katherine Berkery, lo denunció para que reconociera la paternidad de su hijo Jonathan Berkery (32).

La modelo llamó a la oficina del cantante para informarle del embarazo. Tom Jones se negó a ponerse al otro lado del teléfono y su secretaria le dijo: "Haz lo que tengas que hacer".

En junio de 1988 nació Jonathan Berkery y la madre exigió judicialmente que Tom Jones reconociera a su hijo biológico.

La cuarentena nos pone nostálgicos: la música ochentosa que volvió a ser hit

Finalmente, el juez ordenó las pruebas de ADN que confirmaron la paternidad y el cantante se comprometió a pasar una manutención de unos 2.000 euros mensuales hasta los 18 años de edad del hijo biológico. Pero nunca aceptó verlo ni hablar con él.

"No quiero su dinero, solo quiero hablar con él", decía Jonathan Berkery en 2018 al diario Daily Mirror. En tanto, Tom Jones, en su autobiografía, decía poco, pero algo:

"No lo planeé ni entraba en mis planes; sucumbí a la seducción y por ese motivo me he responsabilizado financieramente, pero no quiero ningún otro vínculo".

En 2016 cantó en la Argentina, en un colmado Luna Park (Cedoc)

Cada rechazo público o privado del padre debe haber sido un golpe emocional para el joven, quien al menos hasta el 2018 vivía en una residencia de New Jersey (EE.UU.) para personas sin techo fijo.

Jonathan pedía en la entrevista conocer a su padre "antes de que sea demasiado tarde", y soñaba con ser músico con el nombre de Jon Jones, la abreviación de Jonathan y el apellido de su padre biológico.

Por supuesto, sus otros amores tampoco están muy expuestos en sus memorias. Una pena, porque las peleas con su mujer cuando ella descubría una infidelidad, dicen, eran legendarias. Como la que tuvo por su amante Marjorie Wallace, Miss Mundo en 1973.

Usuarios de Spotify buscan música ‘relajante’ durante pandemia

“Autoindulgente y acobardado” definió la crítica a la autobiografía de Tom Jones. Pero los detalles que Jones no contó se conocieron igual gracias a los medios, que fueron logrando entrevistas con confesiones de las interesadas.

En cuanto al dinero, digamos que la fortuna de Tom Jones es casi obscena... A punto tal que le permitió vivir durante casi 40 años en una mansión en Los Ángeles, a la que se mudó en 1974 para evitar pagar impuestos en Gran Bretaña.

Tras la muerte de su esposa, Jones volvió a vivir a su país natal y vendió la mansión, valuada en 7,3 millones de euros.

Sin dudas, Tom Jones fue y es (¿alguien se animaría a decir que dejó de serlo?) un verdadero "Sex bomb", tal el título de la canción que tan bien lo simboliza y que nunca, como "Delilah" o "It's Not Unusual", puede dejar de cantar cuando sube a un escenario.

En la Argentina,la última vez que lo pudimos ver fue en 2016, en un colmado Luna Park, donde dejó demostrado que esa voz y ese estilo con el se ganó el apodo de "el Tigre de Gales" siguen intactos.

Y que hoy, con 80 años que lucen espléndidos, sobre todo porque en una de esas tantas reinvenciones entendió que dejar de teñirse el pelo sumaba puntos, Tom Jones tiene voz y garra para rato...

M.T.