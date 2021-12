Gustavo Sala es uno de los filos más poderosos de la comedia argentina. Su reciente cómic Buenos Aires en pelotas lo tiene paseando por la ciudad de la furia en tren de un absurdo en perfecto estado de gracia y de rehén. Pero ahora saca otra vez a la cancha su aspecto más difícil de clasificar: su perfil de crooner con sonrisa socarrona, de improvisador con voz épica. Su nuevo EP, Canciones para nadie, lo pone otra vez en escena. Sala: “La idea era un poco salir del lenguaje habitual del humor y de la historieta y concretar mi primer disco solista después de varias experiencias como cantante de grupos (Coleccionistas de huesos, Dentistas tristes, Gascarne) en las que nunca siento haber profundizado demasiado”. Y suma: “Con el productor y músico ‘Pelu’ Romero hicimos un espectáculo que se llamó Levadura bailable donde en un par de segmentos improvisabamos canciones a partir de palabras que proponía el publico, él tocando bajo y teclados y yo cantando e inventando la letra en el momento.Cuando terminamos el ciclo, Pelu me dijo ‘Dejémonos de joder con la improvisación y hagamos tu disco en serio’”.

—En las canciones que hacen al disco ¿qué buscabas a la hora de las melodías (que son más rockeras que otra cosa)?

—Las canciones las compusimos a partir de una serie de improvisaciones con Pelu Romero, que hizo toda la producción artística del disco, metiéndonos con sonidos a veces medio pop, a veces medio tangueros, a veces más oscuros, a veces más luminosos. Buscando a ver qué aparecía. Mi idea era alejarme de lo humorístico y lo grotesco y no hacer “canciones divertidas”, sino que aparezcan otras cosas que me interesan, otra poética, otros universos. La verdad es que no sé si lo logré del todo.

—Cada canción tiene un ritmo, un género, al que pertenece ¿por qué estas cinco canciones?

—Escucho mucha música muy distinta entonces tratamos de que el disco navegue por distintos sonidos, siempre dentro de la canción de rock , podríamos decir, pero jugando con distintas atmósferas.

—¿Cómo definís, ahora que volves a la música de otra forma, tu universo entre tus cómics, tus espectáculos y esto?

—Me gusta moverme entre esas distintas disciplinas, hacer canciones, pensar historias, dibujar tiras, grabar podcasts, pensar espectáculos , teniendo en cuenta siempre qué cosas funcionan mejor en un lenguaje que en el otro. Como charly garcia iba “de la cama al living” a mí me gusta ir “ de el tablero al escenario”. Esperamos que la gente que me conoce por las historietas vea que me interesan otras cosas más allá de los chistes de culos y cacas que hablan.