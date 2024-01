Un hombre, identificado como Richard Henderson, fue asesinado a quema ropa en el metro de Nueva York, Estados Unidos, tras intentar intervenir en una pelea que tenían dos pasajeros por el volumen de la música. El asesino, quien efectuó disparos mortales en la espalda y en el hombro, se encuentra prófugo y con pedido de captura por parte de la policía.

Alrededor de las 20 horas de un domingo 15 de enero, el metro se aproximaba a la estación Rockaway Avenue en Brownsville. La víctima fatal, guía de tránsito en una escuela privada, regresaba a su hogar situado en Crown Heights, después de haberse reunido con sus amigos para ver un partido de fútbol americano.

Richard Henderson

El hombre de 45 años, ingresó al tercer vagón del metro y a tan solo tres paradas de su destino, comenzó una tensa y violenta discusión entre dos hombres. Uno era un músico que tocaba en el transporte mientras pasaba para recoger la propina, y el otro era un pasajero a quién le molestaba el volumen de dicha música.

Lo que parecía una acalorada discusión se transformó en una riña seguida de una intensa pelea de puños. Ante el hecho, Henderson quiso intervenir para que la situación se termine, pero nunca imaginó lo que le sucedería.

En ese momento, uno de los dos pasajeros le disparó a quema ropa y lo asesinó. La policía acudió a un llamado al 911 cerca de las 20:15 horas, en la estación Franklin Avenue en Crown Heights.

“Le dispararon al intervenir en un altercado en el que no tenía nada que ver”, sentenció con tristeza la esposa de Henderson, Jakeba, a The New York Times. “Murió como un héroe. Murió haciendo lo que hizo: defender a los débiles”, añadió Jakeba apenada, ya que en febrero la pareja cumpliría 30 años desde el momento en el que se conocieron y en marzo iban a celebrar su vigésimo aniversario de casados. Además, destacó que su marido siempre defendió a las personas de los “matones”.

Tras lo ocurrido, el presidente de New York City Transit, Richard Davey, emitió un comunicado al respecto: ”Este es otro triste recordatorio de que la violencia armada no tiene lugar en esta ciudad”. La familia de la victima esta conformada por sus tres hijos: Richard Jr., Lavina y Janaya, y dos nietas pequeñas, además de su esposa.

Finalmente, añadió: “Estamos cooperando plenamente con la investigación para garantizar que el perpetrador pueda ser llevado ante la Justicia”.

