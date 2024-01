Jamie Dornan, actor de 50 sombras de Grey, fue hospitalizado con "síntomas de ataque al corazón" producidos por orugas tóxicas

El protagonista de la película erótica 50 sombras de Grey, Jamie Dornan, vivió un desafortunado incidente durante un viaje a Portugal en el 2023. Durante unas vacaciones con amigos sufrió un insólito incidente tras padecer síntomas de infarto que fueron provocados por orugas tóxicas.

Boom del tráfico de animales: un delito que crece y se convirtió en el cuarto mercado negro mundial

El hecho, ocurrido en el país ibérico, se dio a conocer por el testimonio de su amigo Gordon Smart en el podcast de la BBC "The Good, the Bad and the Unexpected" (El bueno, el malo y el inesperado). Ambos habían sido trasladados de urgencia después de experimentar los síntomas en un campo de golf el año pasado.

Ante los primeros indicios, pensaron que quizás su malestar se debía a un excesivo consumo de alcohol durante la noche anterior. Pero pronto los niveles de alarma de Smart empezaron a aumentar, al experimentar un "hormigueo en la mano izquierda y cosquilleo en el brazo izquierdo". Pese a considerarse una persona saludable, las sensaciones eran tan intensas que creyó estar teniendo un principio de infarto.

Cuál fue el primer amor de Walt Disney que no podía faltar a su alrededor

Luego de ser atendido en el hospital, el diagnóstico recibido por parte de los médicos fue sorpresivo: había entrado en contacto con orugas procesionarias, que son tóxicas. Estas larvas poseen pequeños pelos que segregan una proteína altamente peligrosa para los seres humanos y produce dolorosas irritaciones en la piel, los ojos y la garganta.

Al finalizar la etapa de observación médica, Smart fue dado de alta. Pero, al regresar, se encontró con el actor quién estaba conectado al equipo médico.

Jamie le narró que 20 minutos después de su traslado, empezó a sentir que todas sus extremidades se entumecieron. Inmediatamente, debió ser atendido por un equipo médico. Debido a su fama internacional, fue inevitable que el personal que lo asistió no quieran una foto con él. Y según explicó Smart, eso resultó molesto en ese contexto:

"Al salir del hospital, los paramédicos les pidieron un selfie, que es realmente lo que menos quieres cuando te sacan en camilla de una habitación de hospital", comentó el amigo del irlandés.