Dr. Joaquín García Morato: hiperhidrosis primaria, transpiración excesiva

La Hiperhidrosis primaria es una condición médica seria, caracterizada por la sudoración excesiva e incontrolable de las manos y los pies, las axilas o la cara, agravada en situaciones de estrés o tensión emocional.

Nuevas investigaciones muestran que casi un 5% de la población mundial sufre algún grado de sudoración excesiva o Hiperhidrosis primaria. En años recientes se ha encontrado el gen responsable de la enfermedad.

Se diferencia de otros casos de transpiración llamada secundaria, donde la sudoración es expresión de otra enfermedad (infecciones, diabetes tumores etc.). No para todos los casos se presenta de la misma manera. A algunas personas se les hacen gotas en las manos dificultándoles el saludo, manipular objetos o tocar papeles, otros mojan la ropa debajo de las axilas con o sin mal olor, a algunos los pies transpirados les dificultan el uso de sandalias u ojotas, etc.

Independientemente de donde se transpire, quienes padecen esta enfermedad, saben de la ansiedad, vergüenza y agobio que se sufre tanto en lo personal como social y profesionalmente y necesitan ayuda.

TRANSPIRACIÓN DE LAS MANOS Y PIES

La transpiración excesiva e incontrolable de las manos se conoce medicamente como Hiperhidrosis palmar. Habitualmente se asocia con la transpiración de los pies. Se ha demostrado que la hiperhidrosis palmar tiene un impacto negativo en la calidad de vida superior a cualquier otra enfermedad dermatológica.

Afortunadamente desde la aparición de la cirugía por video, se difundió a nivel internacional una cirugía llamada simpaticotonía torácica que secciona una rama del nervio, responsable de transmitir la orden de transpirar a las manos.

Actualmente esta cirugía cuenta con el consenso internacional como tratamiento de elección para la transpiración excesiva de las manos, cuando han fracasado los tratamientos locales. Una cirugía equivalente se puede realizar en la zona lumbar para la Hiperhidrosis de los pies.

ME PONGO COLORADO POR NADA. ERITORFOBIA O FOBIA SOCIAL

La ruborización brusca o sonrojo aún ante situaciones menores, acompañada muchas veces de palpitaciones en el pecho y bloqueo mental más la necesidad de “desaparecer” de la situación o tener conductas evasivas se conoce como Fobia Social.

Gracias a la cirugía de la Hiperhidrosis se vio que muchos pacientes compartían los 2 síntomas. Actualmente la cirugía tiene un lugar en el tratamiento del rubor facial invalidante. Logrando evitar el rubor muchos pacientes dejan de tener todas las manifestaciones negativas previas y pueden desarrollar una vida social y profesional sin ataduras.

