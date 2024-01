Jesucristo supermodelo: un cartel de Semana Santa enfureció a los sectores ultraconservadores de España

En España, el cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla desató indignación en medios ultraconservadores católicos que reclaman su retirada por considerarlo ofensivo.

El cartel del artista sevillano Salustiano García, presentado el sábado pasado, muestra a Cristo resucitado, ligeramente cubierto al nivel de la cintura por un lienzo blanco y con un fondo rojo.

El modelo que le sirvió de motivación al artista para su creación es su propio hijo, Horacio García. Según cuenta, buscó por todo el mundo el rostro perfecto pero se dio cuenta que lo tenía en su propia casa, ya que su hijo tenía esa mirada dulce que él quería plasmar para ese señor Jesús resucitado.

La organización que reúne a las cofradías sevillanas que participan en las procesiones de Semana Santa, que conmemoran la Pasión, muerte y resurrección de Cristo, subrayó en un comunicado que la obra muestra "la parte luminosa de la semana santa", al "más puro estilo de este prestigioso pintor".

El cartel de Cristo es "una verdadera vergüenza y aberración"

Destinado a ser expuesto por toda la ciudad española, el cartel desató la polémica en las redes sociales, donde numerosos internautas y asociaciones católicas ultraconservadoras denunciaron su carácter "sexualizado".

Algunos de los firmantes pidieron la dimisión del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla “por la designación del infame artista y por su miserable e infame cartel” y calificaron la obra de Salustiano García como “obscena”, “blasfema”, “feminizada” y como “un insulto hacia los cristianos”.

Dichos comentarios coinciden con la crítica expresada en redes sociales por el Instituto de Política Social (IPSE), que también exigió su retirada por considerarlo “una verdadera vergüenza y aberración”, por retratar lo que interpretan como “un Cristo sexualizado y amanerado”.

Además, IPSE solicitó una disculpa pública del artista, argumentando que esta representación no se ajusta al espíritu de la Semana Santa. Cabe señalar que esta organización que defiende los "símbolos cristianos" y se opone especialmente al aborto.

A estas críticas se unió el responsable en Sevilla del partido de extrema derecha Vox, Javier Navarro, quien manifestó en su cuenta de X, que el cártel "buscaba la provocación" y se aleja de su fin, que debería ser "animar a la participación devota de los fieles a la Semana Santa de Sevilla".

Más de 11.000 firmas para retirar el cartel de la Semana Santa de Sevilla

Más de 11.000 firmas se han recogido hasta este lunes en la plataforma Change.org para reclamar que se retire el cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla.

La petición fue creada el pasado sábado por un usuario identificado como Manuel Cano-Romero, y en ella reclama "la retirada inmediata del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 ya que no representa en absoluto la Fe, los Valores Cristianos la tradición, y el fervor religioso de esta Ciudad”.

Particularmente en Sevilla, es considerada la capital de las procesiones religiosas debido a que las tradiciones católicas siguen muy presentes.

Qué dijo el autor de la obra

De su lado, el propio autor, Salustiano García, manifestó que si alguien ve en su cuadro algo sucio es “su propia suciedad interna la que está proyectando en la imagen”.

En una entrevista con EFE realizada en el marco de la polémica suscitada tras la presentación del cartel, el artista explica que su intención “era anunciar la Semana Santa, que es la función de cualquier cartel”.

“Yo quería hacer un cartel respetuoso para las instituciones y para todos los cristianos”, dijo García, aseverando que “en ningún momento he querido molestar a nadie”.

“Los referentes que hay en el cuadro los tengo en mi familia, está basado en mi hermano mayor que murió joven y mi hijo que es el modelo”, subrayó el artista sevillano.

De ahí que el pintor haya negado que su cuadro sea “revolucionario”, como lo calificaron algunos medios de comunicación. “No lo es porque yo no quería hacerlo, quería hacer un cuadro amable y respetuoso con la entidad que me lo ha encargado”, remarcó en alusión al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, cuyos dirigentes, aseguran que vieron el cartel “un día antes de la presentación”.

Por todo ello, el autor entiende que el rechazo generado es “fruto de la incultura, de no saber nada, de no haber estado nunca en un museo o en ninguna iglesia, porque no me he inventado ningún elemento que aparece en el cuadro”, remarcó.

Sobre las repercusiones en las redes, Salustiano García, cuya obra se expone en galerías de todo el mundo, dijo que, con su hijo, se ha tomado la polémica con humor y que ambos están “muy sorprendidos de la politización que se está haciendo del cuadro".

En defensa de cartel que pintó Salustiano García

Los socialistas, en el gobierno en España, salieron en defensa del cartel y denunciaron "las expresiones de homofobia y odio" a las que dio lugar, afirmó Juan Espadas, su líder en Andalucía.

España, que despenalizó la homosexualidad en 1978, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco, se convirtió desde entonces en uno de los países más abiertos del mundo con la comunidad LGBT+, permitiendo desde 2005 el matrimonio homosexual y la adopción para parejas del mismo sexo.